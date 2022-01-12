縣市升格影響財源？正國會辦論壇　呼籲先修《財劃法》

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立委陳亭妃、陳歐珀，與經濟民主連合智庫、正國會政策中心，邀請專家學者舉辦「打破零和賽局—財政收支劃分的合理化」論壇，針對《財政收支劃分法》進行討論。
陳歐珀表示，打破零和賽局的意義，就是某縣市多拿預算，其他縣市就會減少，而財政收支劃分是各縣市的賽局。各縣市統籌分配款中分為4級，依序為首都、其他五都、特別縣市、其他縣市，造成縣市不平權。
陳歐珀指出，民進黨長期主張社會公平正義，弭平城鄉差距，修《地制法》、《財政收支劃分法》、《行政區域劃分法》若不能凸顯其意義，就只會淪為口號，很擔心窮縣越窮、富都越富。
陳亭妃說，除了當時正國會的聯合聲明，希望透過論壇，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，達到均衡國土、強化治理、深根民主、平權縣市，有利於台灣國家正常化。
台大法律系教授柯格鐘指出，《財政收支劃分法》1999年之後就沒有修法，當時把營業稅改成國稅，造成地方損失；而綜所稅、營所稅、營業稅、關稅、證交稅5種最多的稅收都是國稅，都是中央偏袒自己。
東吳政治系副教授陳立剛建議，修法方向應包括擴大統籌分配稅款，直轄市縣市分配一致化，及跨縣市、跨都會的建設計畫，應有優先財政專案或計畫型補助，不要造成地方患窮又患不均的問題。