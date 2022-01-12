李靚蕾直接打所長手機求救 Yumi閨密酸爆：特權就是好
李靚蕾昨（11日）深夜再發文，痛訴王力宏帶3名男性硬闖吾疆，稱要看孩子的脫序行為，王力宏公司今凌晨發聲明反擊，要李靚蕾「如握有任何證據，請直接提告」，李靚蕾今早再度回應表示當下已報警，轄區大安分局警方也證實，李撥打所長手機敘述案情，對此， Yumi的閨密酸爆：「特權就是好！」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-12 13:46:42｜2022-01-12 14:01:57
自稱By2妹妹Yumi女友人的「007」，稍早轉發李靚蕾報警的相關新聞，酸溜溜地說：「全職家庭主婦可以直接打給所長本人『詢問』。拒絕警察派人上門，轉頭微博小作文辦案。特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而by2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力。」
據了解，大安分局新生南路派出所所長表示，9日下午4點接到李靚蕾來電，描述當天上午王力宏返家，帶了3名男子，要求拔除監控，大力搖門敲門，讓她與孩子心生畏懼，所長建議李靚蕾可來製作筆錄、報案，若有立即性危險，警方會立刻派人前往，不過李靚蕾僅回應「沒有，我跟你詢問（而已）」，所以並未完成報案程序。
據《自由時報》報導，因為李、王案件受社會矚目，台北市警局要求轄區警方要密切注意，因此新生南路派出所就與李靚蕾建立聯繫管道，當天她撥打所長的手機，向對方訴說住家發生的狀況。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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