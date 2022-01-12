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國片邀新住民觀影！新片曝台灣社會議題

▲網路盜圖冒名詐騙的太妹琳琳（王渝萱 飾），與記者黴菌（莫子儀 飾）在夜市約訪，讓他意外成了制伏兇手的目擊證人。（圖／希望行銷提供）
▲網路盜圖冒名詐騙的太妹琳琳（王渝萱 飾），與記者黴菌（莫子儀 飾）在夜市約訪，讓他意外成了制伏兇手的目擊證人。（圖／希望行銷提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-12 13:48:37

《四方報》報導，第58屆金馬獎入圍最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員三項大獎並拿下最佳女配角獎的電影《該死的阿修羅》，是樓一安導演睽違五年再推出的全新力作，在金馬影展期間獲得不少好評。不管是媒體試映、司法影展和金馬影展首映都受到民眾的推薦，歡迎想探究台灣社會議題的新住民或民眾觀影。 

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導演樓一安坦言《該死的阿修羅》片名有點中二，那是因為他希望這個故事可以觸動到更多的年輕人，而且沒有一般大眾對隨機殺人案的刻板印象，這也是讓他最小心處理的地方，「因為不能對不起這個題材。」 

潘綱大在《該死的阿修羅》中飾演犯下隨機殺人案兇手的好朋友，他在劇中與飾演兇手的黃聖球兩人一同創作連載漫畫，潘綱大透露自己在確定接演本片前對畫畫一竅不通，為了更貼近角色，演出前常常練習畫畫，除了希望觀眾在看電影時，不要光看拿筆的樣子就知道他是外行人外，也是讓自己投入於角色之中，透過畫畫去理解角色之間的情感，而他也因此漸漸培養出畫畫的興趣，即便演出結束，到現在偶爾也還是會提筆畫畫。 

《該死的阿修羅》將於2022年3月11日在台上映，而年輕的潘綱大將於1月中旬去服兵役，《該死的阿修羅》上映時他還在當兵，他也特別向粉絲喊話：「自己看完《該死的阿修羅》也很喜歡這部片，希望真的可以被很多人看到，喜歡我的粉絲也可以進戲院看看其他很棒的演員，認識一下樓導，希望大家一定要到戲院支持！」 

 《該死的阿修羅》由數位奇蹟科技股份有限公司、岸上影像有限公司、內容物數位電影製作有限公司出品，故事以一宗夜市殺人案為開端，六個人的人生而出現轉折，詹文（黃聖球飾）在成年那天做了一個決定：讓子彈在夜市裡飛。唯一死者是遊戲直播主小盛（賴澔哲 飾）；Vita（黃姵嘉飾）接到未婚夫死訊，社畜人生戛然而止；網路盜圖冒名詐騙的太妹琳琳（王渝萱 飾），與記者黴菌（莫子儀 飾）在夜市約訪，讓他意外成了制伏兇手的目擊證人；阿興（潘綱大飾）深信摯友不是故意殺人，在兩人創作的漫畫世界裡，只要有把梵天劍，就能斬斷時空，在奈何橋相見。六人命運在夜市交錯，被迫面對各自生命的缺陷與困境。此生莫向修羅墜，鬼畜地獄苦輪迴，但什麼是罪？誰沒有罪？六個角色如同六道輪迴眾生，沉淪也好，絕望也罷，善惡有時只不過是偶然，當阿修羅被黑暗吞噬，人又怎樣才算完整？不過，若一開始詹文沒有犯案，這一切會不會有什麼不一樣？電影更多資訊請參考《該死的阿修羅》粉絲團：www.facebook.com/GODDAMNED.ASURA。 

▲左起為演員潘綱大、賴澔哲和導演樓一安。（圖／希望行銷提供）
▲左起為演員潘綱大、賴澔哲和導演樓一安。（圖／希望行銷提供）

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