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憂社區感染成傳播鏈！李秉穎：滿5歲童下半年有望打疫苗

▲今（12）日ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎受訪時指出，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗。（圖／記者許若茵攝，2022.1.12）
▲今（12）日ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎受訪時指出，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗。（圖／記者許若茵攝，2022.1.12）

記者許若茵／台北報導

2022-01-12 13:57:27

桃機疫情還未落幕，陸續有幼童確診，今（12）日ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎受訪時指出，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗，以避免發生大規模社區感染時，幼童也將成傳染鏈之一。

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今台灣疫苗推動協會公布2021十大疫苗新聞，李秉穎會後接受媒體聯訪時指出，目前美國已授權5至11歲幼童施打BNT與莫德納，若是國內也要開放，還待食藥署授權與ACIP專家討論。

「如果發生大規模社區感染，他們也是傳染鏈之一」，李秉穎表示，雖然全世界的資料來看，幼兒園學齡的孩童死亡率是最低的，但幼童仍可能也會傳播病毒，因此還是希望兒童能盡早接種疫苗，「終究是要打疫苗的」。

李秉穎坦言，目前尚無一定的時程，但預期今年就會開放幼童接種，不過因為還要等法規面等授權，比較可能的時間將是今年下半年。

台灣疫苗推動協會理事長、ACIP委員黃玉成則認為，目前台灣12歲以下個案數相對較少，且幼兒重症比例也確實較低，關於幼兒接種疫苗是否會出現心肌炎等副作用還並無資料，「如果都是輕症，為什麼要冒這個風險去打疫苗？」應待更多資料，衡量利弊後再決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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