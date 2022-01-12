胡瓜掰了7年節目「徐乃麟接棒主持」　播出時間曝光

62歲的綜藝天王胡瓜縱橫演藝界多年，在主持界的地位不容小覷，今年也獲得金鐘獎的肯定，不過日前卻傳出胡瓜已向主持7年的節目《醫師好辣》請辭，表示雖然從「醫學院」畢業，但仍會繼續支持節目，而今（12）日傳出該節怒將由徐乃麟（乃哥）接棒主持，經紀人和東森隨後也向《NOWnews今日新聞》證實。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-12 14:09:46
東森回應：「《醫師好辣》將由徐乃麟接棒主持，本周五（14）號將會進行第一次錄影，節目將以全新型態呈現，首集預計農曆年後播出，將帶給觀眾不同的視野。」前陣子胡瓜也在臉書上，曬出與工作人員的大合影，寫下：「醫師好辣邁入第7年了，我讀完了7年的醫學院，畢業了！謝謝東森，謝謝承影，謝謝所有參與節目的醫護人員及來賓，更感謝一路上支持的觀眾，今後我也會當一位忠實的觀眾，讓我們一起繼續支持醫師好辣。」
不過胡瓜手上仍有其他節目，包括《綜藝大集合》、《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》和《歡樂智多星》，近日還與女兒小禎為公益活動合體，錄製《歡樂智多星》呼籲關懷弱勢老人、幫募集年菜，當小禎拿著公益海報大力宣傳「捐年菜 送愛孤老」活動時，父女倆不忘發揮綜藝搞笑效果，互動、丟接話將相當有默契，公益海報上也能見到父女倆的溫馨合影，身為主持人的胡瓜故意問小禎說：「（海報中）旁邊那位帥哥是？」小禎迅速地回：「我們送愛給孤老啦！（指著海報中胡瓜）」被女兒逮住機會挖苦自己，讓胡瓜苦笑不已。