航運股拖累、台積電尾盤拉抬 台股終場漲87點收18375點
由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話未釋出過於鷹派談話，美股4大指數收高，科技股那斯達克指數更是大漲，台股今（12）日也開高，盤中一度大漲逾百點，逼近18400點關卡，但隨後漲幅收斂，航運股賣壓沈重，大盤也一度翻黑，拉回18300點之下，最後靠著台積電尾盤拉抬，加上塑化股助攻，台股終場上漲87.19點，收在18375.40點，漲幅0.48%，也收復所有均線，成交量2848.90億元。
記者顏真真/台北報導
2022-01-12 14:23:40
美股4大指數收高，其中道瓊工業指數上漲183.15點，漲0.51%，收在36252.02點，標普500指數上揚42.78點，漲幅0.92%，收在4713.07點；那斯達克指數大漲210.62點，漲幅有1.41%，收在15153.45點；費城半導體指數大漲70.06點，漲幅1.84%，收3875.44點。
台股今日則呈現開高震盪走高格局，早盤以18348.39點、上漲60.18點開出，隨後漲幅擴大逾百點，一度來到18394.70點，上漲106.49點，逼近18400點大關，但隨後賣壓出籠，台股漲幅逐漸收斂，航運股跌勢擴大，台股盤中由紅翻黑，一度跌破18300點，低點來到18255.38點，下跌32.83點。
不過，在台積電尾盤拉抬，加上塑膠、化工股助攻，在力抗航運股頹勢之下，台股也翻紅，終場上漲87.19點，收在18375.40點，其中台積電上漲1.38%，收在660元，台塑更漲2.83%，南亞也漲逾1%，而化工類股的上品漲逾7%，勝一漲3.19%，長興漲2.32%，台肥也漲超過1%。
至於今日除息的大立光，早盤以2465元、上漲25元開出，隨後衝上2480元、上漲40元，1分鐘內完成填息，但由於追價意願不高，股價也由紅翻黑，終場收在2375元，下跌2.66%。而航運股亦是一片綠油油，終場跌3.08%，其中貨櫃3雄跌幅都超過3%，其中長榮收盤跌了4.1%，航空雙雄華航及長榮航收盤也跌逾3%。