7-11線上福袋秒殺！超商全聯送8台車　「這幾款」才能抽

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開賣時間：2021／12／29起，限量90萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
最大獎抽370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎308萬的Porsche Macan一台
全家跳跳虎集合福袋
售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
兼具收納、保冷功能的福袋，有兩種跳跳虎造型。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家跳跳虎手提箱福袋
售價：699元
限量：10000組
可愛的跳跳虎造型手提箱福袋。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋、跳跳虎旅遊手札）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家美樂蒂、布丁狗福袋
售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
可愛的置物箱造型福袋。內容物：美樂蒂或布丁狗商品組合（筆記本、便利貼、紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家武德宮福袋
售價：399元
限量：10000組
內容物：武德宮商品組合（萌虎零錢包、小春聯3入、紅包袋3入）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
虎年福袋新春福袋
售價：200元
限量：90萬組
內容物：飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
統一超商7-11
開賣時間：1/12起（限量超過40萬組）
福袋價格：4種價位299元、499元、1299元、1599元，共計13款造型福袋
最大獎抽388萬元瑪莎拉蒂2台、5兩金條、10萬元銀行刷卡金等
開運金喜299元福袋-Hello Kitty款
福袋造型為Hello Kitty束口手提袋，總共四款造型隨機出貨，內容物有Hello Kitty紅包袋3入、Hello Kitty筆記本1入，27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券1張。
開運金喜499元福袋-Mickey款、角落小夥伴款
福袋造型為雙層防潑水手提袋，總共Mickey、角落小夥伴各2款造型隨機出貨，內容物有Mickey或角落小夥伴紅包袋3入、筆記本1入，以及透明冷水壺1個、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券2張。
開運金喜1299元福袋-Hello Kitty款、角落小夥伴款
福袋造型為Hello Kitty或角落小夥伴編織袋，總共3款造型隨機出貨，內容物有Hello Kitty款或角落小夥伴紅包袋3入、筆記本1入，以及Hello Kitty或角落小夥伴多功能料理鍋1個造型陶瓷盤1入、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券6張。
開運金喜1599元福袋-Mickey款
福袋為法國LE CREUSET Mickey米奇餐桌用具套組，總共2款色系（可挑選），內容物有造型瓷盤、馬克杯、小碟子各1、Mickey紅包袋3入、筆記本1入、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券6張。
萊爾富
開賣時間：2021／12／1開賣，限量25萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
頭獎TOYOTA Corolla Cross一台
全聯福利中心
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
福袋價格：實體福袋（200元、1400、1600元）、線上福袋（555元）
頭獎369萬元保時捷兩台，線上福袋最大獎為155萬元Mercedes-Benz A180
「福利熊虎年生肖福袋」200元 「福利熊虎年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，總價值超過1000元，還有一次抽大獎機會，限量104980袋。
「Ed Hardy福箱」1400元 全聯獨家聯名美國潮流品牌Ed Hardy，由萬國通路生產的黑白兩色機師箱，加上聚寶好物，總價值超過7400元，而且還有7次抽獎機會，黑色款、白色款共限量17860個。
「柳宗理福鍋」福袋 1600元 使用指定為日本「國家傳統工藝品」的鐵器、鍋具，強調日本製造，搭配上聚寶好物，總價值最高超過6400元，每鍋售價1600元，還享有最多8次抽大獎機會，兩款鍋具各限量5000個。
「福虎生豐福袋」 555元
全聯推出線上福袋，限量9999個「福虎生豐福袋」 獨家僅在小時達販售，大年初一早上10點起「PXGo!全聯線上購」開賣，每袋售價555元最大獎則為155萬元的「Mercedes-Benz A180」。