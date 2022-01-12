COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

直播／北市確診數+1　柯文哲召開防疫記者會說明

▲針對台北市最新的確診狀況，台北市長柯文哲12日下午親自召開防疫記者會說明。（資料照／記者丁上程攝，2021.12.10）
▲針對台北市最新的確診狀況，台北市長柯文哲12日下午親自召開防疫記者會說明。（資料照／記者丁上程攝，2021.12.10）

記者丁上程／台北報導

2022-01-12 15:30:00

台北市聯合醫院中興院區昨（11）日傳出有3例確診病例，防疫指揮中心定調為群聚感染。而今（12）日則在北投地區傳出有確診案例。不過上午副市長黃珊珊透露，由於該案Ct值超過30，因此由中央認定是否為舊案。而針對護理師感染的狀況與匡列檢驗的結果，台北市長柯文哲也於下午召開北市防疫記者會說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市聯合醫院中興院區驚傳2名護理師與1名親密接觸者共3人確診，也是近期內首例院內群聚感染案例。不過昨（11）日晚間，傳出北投明德郵局、7-11等地點有確診足跡，且緊急進行清消，外界也擔心是否為中興院區群聚感染的延伸？

對此台北市副市長黃珊珊今日表示，該案Ct值超過30，可能會被中央認定為舊案，應該跟中興院區的案子沒有關係。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀