直播／北市確診數+1　柯文哲召開防疫記者會說明

台北市聯合醫院中興院區昨（11）日傳出有3例確診病例，防疫指揮中心定調為群聚感染。而今（12）日則在北投地區傳出有確診案例。不過上午副市長黃珊珊透露，由於該案Ct值超過30，因此由中央認定是否為舊案。而針對護理師感染的狀況與匡列檢驗的結果，台北市長柯文哲也於下午召開北市防疫記者會說明。
記者丁上程／台北報導
2022-01-12 15:30:00
台北市聯合醫院中興院區驚傳2名護理師與1名親密接觸者共3人確診，也是近期內首例院內群聚感染案例。不過昨（11）日晚間，傳出北投明德郵局、7-11等地點有確診足跡，且緊急進行清消，外界也擔心是否為中興院區群聚感染的延伸？
對此台北市副市長黃珊珊今日表示，該案Ct值超過30，可能會被中央認定為舊案，應該跟中興院區的案子沒有關係。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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