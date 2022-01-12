名家論壇》黎榮章／韓國瑜聲量藍營第一　有望捲土重來？

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察近一個月來藍營要角的網路聲量，在朱立倫、趙少康、江啟臣、盧秀燕、韓國瑜、侯友宜6人當中，韓國瑜聲量最為領先，聲量16.9萬，侯友宜、朱立倫分別以15.6、15.4則聲量緊追在後。但侯友宜是新北市長，朱立倫是黨主席，且12月我國歷經全國性的公投案，兩人都有較好的戰鬥位置與發揮舞台，而韓國瑜目前是一介平民，沒有公職在身，網路討論度卻仍力壓其他人，顯見其政治能量仍有相當爆發力。
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進一步比較藍營要角6人的臉書粉專經營數據，來評估各自支持者的活躍程度。可發現這半年來，韓國瑜臉書發文篇數是6人當中最少，不到100篇，但貼文所創造的粉絲互動量卻最高，平均一則貼文能有6.3萬次按讚留言分享，總共創造將近5百萬次粉絲互動，其餘5人的貼文量落在200至400之間，貼文總互動則落在180萬至360萬之間，由此可見，「韓粉」動能仍相當驚人，對於韓國瑜的一舉一動都給予熱烈回饋。
韓國瑜幾篇成效特別好的貼文，包括去年9月他宣布要接受僑胞邀請赴美演說時表示「我既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段。這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情」，此外，還有去年底他在臉書貼出高空彈跳的照片「這一年來，國瑜探訪12位不求回報捨己為人的善心人，輕輕敲開一扇扇充滿愛與溫暖的大門」等。從這些熱門貼文不難看出，韓國瑜遠離政治核心後，刻意凸顯溫暖形象，顯示他不忘支持者，更串聯社會小人物，延續他關心「苦人」、「庶民」的人設。
此外，也可以透過臉書「側翼粉專」對韓國瑜的黏著程度，來評估「韓粉」的自主組織能力。簡單將臉書中政治立場親藍的粉專分為兩部分，其一是在粉專名稱就寫明「支持韓國瑜」、「韓家軍」的韓粉團，另一種是政治立場親藍但無特定明確支持對象的親藍粉絲團。可發現，自從2020年7月韓國瑜遭罷免後，無特定支持對象的親藍粉專提到韓國瑜的次數顯著下降，由於失去了公職角色，加上他刻意淡出公眾視野，也不再對各種政治議題即時做出評論回應，無法提供親藍粉專政治攻防素材，使這類型的粉專對韓國瑜的失去關心。
不過韓粉團不同，其貼文核心仍然圍繞韓國瑜，平均每個月仍有400餘則貼文在關注韓，總體熱度高於親藍粉專不少，且在去年6、7月，和11月單獨創下討論高峰，顯然從藍營支持者當中獨立出來，有一塊專屬於韓國瑜的鐵粉小圈圈，即便韓國瑜遭罷免而離開政治舞台已長達一年半，對韓的熱情依舊不減，仍然維持自主運作。
韓國瑜2020年選上高雄市長，又要乘勢更上一層樓挑戰總統，但超高人氣也為他帶來更巨大的反彈力道，尤其是躁進競選總統導致負評不斷，競選失利、罷免接連而來。經過1年多的沉潛，外界看好韓國瑜今年再度復出，1月2日的新書發表會是他人氣依舊火熱的最好證明，而從網路數據看來，韓國瑜也確實維持人氣不墜、韓粉又在某程度上獨立於泛藍支持者，動能強大。加上韓國瑜刻意避開政治攻防口水，凸顯公益、溫暖形象，減少許多被政敵攻擊的機會，若能繼續維持，他確實極有可能重新出場、帶領國民黨捲土重來。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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