35歲男星遭抖渣男行為！約砲不付開房費 向女方要錢度日
35歲的前日本傑尼斯偶像男團KAT-TUN成員田中聖，過去因為拍攝不雅照、吸毒被逮等嚴重脫序行為，遭傑尼斯事務所解約、退團，最近又被爆出渣男行為，開房錢都是由女方支付，甚至還向對方討錢過活，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-12 15:13:59｜2022-01-12 15:49:06
田中聖退出團體後，轉為為地下樂團活動，並在團體擔任主唱，據日媒報導，田中聖在去年12月31日現身千葉的一家情趣旅館出來，匆匆離開不甩落後的「約會」女子，知情人士透露，田中聖與該女子是在去年3月認識的，主要是在現場活動前、後見面，該人士甚至爆料田中聖總是讓女方支付開房費用，還曾向女方討要了30萬日圓（約台幣7萬元）的生活費，渣男行徑令人瞠目結舌。
其實，田中聖已經不是首次被爆醜聞，2017年時就因涉嫌吸毒遭到逮捕，後來因為證據不足沒被起訴，可是已經重創的形象，早已無法補救。引人注意的是，KAT-TUN的現成員龜梨和也，於跨年時在「NHK紅白歌唱大賽」上特別演唱了團體的出道歌曲《Real Face》，感性表示，希望能讓離開的3位成員們，可以覺得他們是一起站在這個舞台上，反觀田中聖的行為，如今看起來格外諷刺。
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