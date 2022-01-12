選擇障礙者必看！超商、全聯、量販30款福袋懶人包一次看

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開賣時間：1/12起（限量超過40萬組）
福袋價格：4種價位299元、499元、1299元、1599元，共計13款造型福袋
最大獎抽388萬元瑪莎拉蒂2台、5兩金條、10萬元銀行刷卡金等
小七今年總計13款的造型福袋，價位從299到1599元，價格越高擁有越多組大獎抽獎序號，最大獎是兩台價值388萬元的瑪莎拉蒂New Levante GT全新高效混能跑旅，另外還有價值34萬的五兩賓士金條，以及加碼三組10萬元華南銀行刷卡金，還有W飯店住宿券、刷卡金1萬元等。
全家便利商店
開賣時間：一般款新春福袋2021／12／29起，限量90萬個賣完為止；6款肖像福袋與3款品牌福袋1/12起開賣，限量賣完為止。
福袋價格：200元、399元、499元、599元、699元
最大獎抽370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎308萬的Porsche Macan一台（品牌福袋不能抽車子）
全家超商總計推出10款福袋，其中有7款可以抽車子，頭獎今年加碼為370萬的保時捷Porsche Cayenne一台、二獎還是價值308萬的Porsche Macan一台，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎。
OKmart
開賣時間：1月3日開賣，限量10萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋100元
最大獎抽價值40萬元1克拉鑽戒
OKmart 虎年福袋限量10萬個，內容有飲料、餅乾、糖果及非食品，以及加碼送foodpanda優惠250元，內容物價值至少370元，特獎則是為1克拉的鑽石鑽戒，另外還有鑽石項鍊、氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等獎項。
萊爾富
開賣時間：2021／12／1開賣，限量25萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
頭獎TOYOTA Corolla Cross一台，特獎LV硬殼包一名
萊爾富是超商中最先搶發福袋的通路，除了精緻零食與好禮之外，每包福袋內含1張抽獎券及1款獨家限定幾米商品，其中抽獎券還享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含IPhone13（100名）、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器等多項大獎；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)一台、特獎LV硬殼包一名；第三重「會員遊戲獎」則是祭出總點數最高Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。
全聯福利中心
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
福袋價格：實體福袋（200元、1400、1600元）、線上福袋（555元）
頭獎為價值369萬的保時捷兩台，線上福袋最大獎為155萬元Mercedes-Benz A180
全聯今年分實體與線上福袋分開抽獎，實體門市今年祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車，以及SHARP水波爐、0水鍋等精品家電。
線上福袋最大獎則是155萬元的「Mercedes-Benz A180」，有超過萬分之一的中獎機率可以帶回家，其他還有「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」2台、「Apple iPhone13 pro 128G」2名，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」等。
家樂福
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
福袋價格：實體販售198元、線上福袋288元
頭獎為台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名(市價以購買日股價計算)。
家樂福福袋在農曆新年大年初一2/1(一)上午10:00，在全台量販、超市發送號碼牌開放顧客入場購買（每人限購一份)，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，線上福袋則是從1/24搶先開賣1000份，但是售價為288元，同樣也有刮刮卡，可以抽台積電、玉山金股票等獎項，取貨時間為2/2至2/6，購買後還會送出消費滿588元折抵168元的折扣序號。
愛買
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
刮刮卡價格：100元
頭獎為6萬5千元的台灣銀行金鑽條塊1台兩
愛買則是直接推刮刮卡，到2月6日為止祭出「福來運轉刮刮卡」，每張100元、全台限量8萬張，頭獎有機會刮中價值約6萬5千元的台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等大獎。