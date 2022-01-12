北市新增1看護確診！Ct值高 陳時中：研判應為舊案
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，國內新增4例本土病例，其中3例為居服員案17472在某銀行的接觸者，而另1例為台北市北投一位醫院看護，去年曾有照顧過確診患者，初檢Ct值34、複檢Ct值40，研判應為舊案的可能性大。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 15:14:03｜2022-01-12 15:28:44
台北市北投明德郵局昨晚深夜在官網發出公告，因有確診者足跡，今日暫停營業進行消毒作業，13日起恢復正常營業。而這一帶來足跡的確診者，就是今天新增的醫院看護個案。
陳時中說明，該案的Ct值高，去年5月曾有照顧過確診患者，去年9月及12月時各採檢一次均為陰性，這次採檢後確診，但初檢Ct值34、複檢Ct值40，Ct值高代表病毒量低，個案本身為無症狀，初步判斷應為舊案，對社區影響很低。（編輯：倪浩軒）
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