王力宏為何帶3男強闖家門？香港網友瘋猜： 想毀滅證據！
王力宏和李靚蕾離婚撕破臉，新聞鬧得沸沸揚揚，昨（11）日李靚蕾在沉澱3週後再度發文控訴王力宏並非真心道歉，並公布家門口的監視錄影器畫面，從中可以看到王力宏帶著3名成年男子回家探望小孩的現場情況，「我清楚表達了我覺得這樣的安排不符合孩子的最佳利益，我們歡迎你一個人回家，請不要帶任何人一起來家裡。」對此不少網友猜測王力宏隨行的3名男子是想要一人強搶一個小孩，香港網友則有不同看法。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-12 15:14:43｜2022-01-12 15:15:09
李靚蕾表示自己多次表達不願意讓不熟悉的人到家裡，要求王力宏獨自前來，但遭到男方拒絕。除此之外，王力宏還要求她關掉家中的小孩監視器，讓李靚蕾感到相當不解，「問你說為什麼要拔除監控，因為如果你害怕什麼，監控不是也會保護你安全嗎？我覺得很奇怪，也開始感到害怕，也說家裡只有我跟三個孩子，還有一位女傭，你這樣的舉動讓我很害怕。」而且李靚蕾透過門外監視器發現，王力宏除了原本說的2名工作人員外，還帶了一名陌生男子，讓她心中警鈴大響，「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
網友猜測，王力宏和李靚蕾育有2女1子，王力宏堅持且偷偷帶3名壯丁陪同的原因，有可能是想要讓王力宏阻擋李靚蕾，另外3人則一人負責帶走一個小孩。有香港網友在李靚蕾的發文上留言透露，香港媒體和民眾普遍覺得王力宏是想要進到屋內毀滅偷情、情緒勒所等證據，這樣一來過往李靚蕾的指控最終會落空。