推車員夫婦與清潔員同傳播鏈！陳時中認「桃機群聚趨緩」
桃機染疫風波仍延燒，目前累積42例相關病例，今（12）日流行疫情指揮中心表示，目前相關基因定序都出爐，除了首例防疫計程車司機染另一株Omicron，包含染疫推車員、居服員及安親班兒童的定序，都與機場清潔員相同，研判感染源相同，為同條傳播鏈。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 15:21:22｜2022-01-12 15:26:32
醫療應變組副組長羅一鈞說，最早發病的個案為清潔員（案17307），病毒量過低，難以執行基因定序，但可以用病基S蛋白序列比對，發現與其他清潔員一致，發現案17307的病毒S蛋白序列與去年12月24日境外移入個案一樣。
羅一鈞說，交通車清潔員個案也為相同基因序列，同時也和機場手推車人員、照服員、歌友會等相關個案一致，因此推論，所有與機場相關個案確實很可能是同個病毒傳播鏈。
指揮官陳時中表示，桃機群聚有趨緩的現象，目前並沒有增加個案，人員都已完成二採或第二次快篩，等到第三次PCR後，情況會更加明朗。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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