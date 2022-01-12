市立體育館接種站湧現人潮 林右昌：大家都打的到疫苗
基隆市為提供市民第3劑追加疫苗施打服務，從今（12）日起在市立體育館開設大型疫苗接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務，結果吸引爆滿的人潮，市府緊急協調加開施打的動線；基隆市長林右昌指出，疫苗量很足，大家都打的到！
記者陳志仁／基隆報導
2022-01-12 15:28:51｜2022-01-12 15:39:16
林右昌宣布，65歲（含原住民58歲）以上的長者，將於17日起分兩階段施打第3劑的莫德納追加劑，第一階段是68歲以上的長輩，區公所今日會造冊發送施打通知書，17日起至21日陸續的施打；提醒大家，要帶疫苗的施打通知書及同意書，並寫好相關的資料，也記得帶小黃卡與健保卡。
林右昌表示，一般民眾也可以選擇就近的醫療院所施打疫苗，省去更多等待的時間；基隆統計至110年1月10日止，第1劑接種率80.6%、第2劑接種率71.8%，第1、2劑的施打率都是本島第一，第3劑的接種率則是2.0%（7296劑） ，體育關集中施打站今日一早已打約4000人。
林右昌也呼籲，集中施打站為了提高效率，因此只限提供莫德納的疫苗，65歲以下的市民；此外，除了利用大型的接種站施打疫苗，也不妨也可前往基隆市其他提供疫苗接種服務的醫療院所施打，且民眾能有更多的選擇，包括可挑選莫德納、BNT或高端等疫苗的廠牌。
※【NOWnews 今日新聞
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