打敗張忠謀、周董愛居！它一年賣47.5億成為北市豪宅冠軍
▲北市大安區指標豪宅信義聯勤2021年目前揭露交易已達12筆，年度總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億，榮登台北市豪宅最高總銷的豪宅。（圖／台灣房屋提供）
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▲北市大安區指標豪宅信義聯勤2021年目前揭露交易已達12筆，年度總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億，榮登台北市豪宅最高總銷的豪宅。（圖／台灣房屋提供）
記者賴志昶／台北報導
2022-01-12 16:18:19
根據實價登錄揭露，北市大安區指標豪宅「One Park Taipei信義聯勤」，一口氣出現5筆最新交易，分別為8、12、15、21、23樓，總價落在3.54至4億元上下、單價則在227.5至269.7萬元之間，其中有4戶買家是自然人，而15樓在11月成交3.8億元、單價251.5萬元，買家為「殷振實業」公司，採無貸款方式買進。信義聯勤2021年目前揭露交易已達12筆，2021年度總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億，榮登台北市豪宅最高總銷的豪宅。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義聯勤享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南北兩棟，揭露至今每筆單價都超過200萬，穩居2百萬俱樂部，該社區20樓以上高樓層成交價落在260萬元以上，且32樓戶創下最高單價達299萬元，奪下年度最高單價台北豪宅王。 台灣房屋集團趨勢中心統計，「西華富邦」總銷約45億，僅次信義聯勤位居第二，不過全年交易量達15筆，居交易量冠軍，因樓層高低與是否面河景等因素影響價格，因此單價落差較大，去年成交單價區間落在142.1至233萬元；而總銷金額排名第三的是「和平大苑」去年共11筆，單價落在每坪130.8至197.4萬元，總銷約28.9億元。 ▲2021年信義聯勤交易列表。（表／台灣房屋提供）
張旭嵐指出，前三賣座豪宅各有特色，其中西華富邦總戶數236戶，戶數多、單價範圍大，並擁有大直水岸景觀及飯店式管理，在北市豪宅中相當具有指標性，且緊鄰內科，近松山機場，對於高階企業主或台商來說，交通機能便利性佳，吸引不少富豪和企業名人入住。
張旭嵐分析，和平大苑則因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，不過因樓高38層，高低樓層價差大，歷史最高單價就是37和38樓樓中樓戶總價6.6億，225萬，最低是三樓106.9萬，總價不到2億，同一個豪宅，入門票價差距頗大。 ▲2021年台北總銷前三名豪宅。（表／台灣房屋提供）
張旭嵐指出，2021年北市豪宅交易前三名，單價都有出現200萬元行情，且幾乎平均每一個月就成交一戶，反映市場資金豐沛，在中美貿易戰疫情、等因素，讓台商及原本在國外留學或工作的人回台，有長期的居住需求，且全球疫情尚未止息、通貨膨脹等影響，導致流向不動產的資金明顯增加。