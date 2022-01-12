領犬員2年一任？時力為警犬抱不平：5歲童不該常換媽

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但網友ptt爆料，指市府去年11月無預警修訂《臺中市政府警察局警犬隊領犬員甄試暨支援及候用作業規定》，明定「領犬員任期以2年為限」，去年12月的甄選中，8位領犬員有4名遭汰換。網友指成年狗智商相當於5歲孩童，一隻警犬服役年限約7年，領犬員任期2年為限的制度，如同讓5歲小孩每2年換一次媽媽，總共換3到4次，荒謬制度獨步全球。
時代力量台中黨部今(12日)舉行「領犬員考核制度徹底檢討，勿讓警犬成官員作秀工具」記者會，黨部幹部徐小媚、鄒明諺、傅智恒、江冠頫向市長盧秀燕喊話。時力指出，工作犬與領犬員是需要相互適應指令、長期培養默契的伙伴，輕易更換領犬員將造成犬隻極度不安。工作犬們平日勤於查緝毒品、走私與炸彈，還須陪市府長官拍照打卡作秀，難道不值得應有的照顧嗎？
除了領犬員任期，時力另指警犬隊的管理亦有問題。不僅8隻警犬被關在侷促的狗籠，工作犬JJ去年4月被診斷罹患心臟病，獸醫師「不建議進行體能訓練」，但迄今仍未除役，照常訓練、出勤，甚至配合活動當神秘嘉賓，違反政府部門執勤犬照護管理規則。
台中市警局表示，考量部分警犬即將除役，為了汰舊換新並培訓新人，才修訂相關規定，現任領犬員考核良好者均能留任，並無年限規定。警犬JJ已鮮少出勤，目前以照護為主，將於完成評估後進行除役。至於空間問題，汰換培訓時期將另籌財源擴增犬舍。