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領犬員2年一任？時力為警犬抱不平：5歲童不該常換媽

▲台中市警犬隊工作犬JJ去年4月被診斷罹患心臟病，迄今仍未除役。（圖／JJ個人IG，2022.01.12）
▲台中市警犬隊工作犬JJ去年4月被診斷罹患心臟病，迄今仍未除役。（圖／JJ個人IG，2022.01.12）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-12 15:40:01

台中市2018年成立警犬隊，去年底傳出無預警換掉半數領犬員、任期改以2年為限。時力台中黨部質疑領犬員頻繁異動，等於「5歲小孩每2年換一次媽」，與警犬好不容易建立的夥伴關係，被硬生生拆散。呼籲台中市長盧秀燕說清楚考核及培訓機制、善待工作犬健康與生活空間。

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位於烏日區的台中市警犬隊，2018年因應花博舉辦而成立，共有隊員10名、警犬8隻，採1人1犬編制，警犬分別具有偵爆、緝毒及防衛功能，是全功能的警犬隊。

▲台中市警犬隊年初換掉半數領犬員，時代力量呼籲勿讓警犬淪為政策的犧牲品。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.12）
▲台中市警犬隊年初換掉半數領犬員，時代力量呼籲勿讓警犬淪為政策的犧牲品。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.12）
但網友ptt爆料，指市府去年11月無預警修訂《臺中市政府警察局警犬隊領犬員甄試暨支援及候用作業規定》，明定「領犬員任期以2年為限」，去年12月的甄選中，8位領犬員有4名遭汰換。網友指成年狗智商相當於5歲孩童，一隻警犬服役年限約7年，領犬員任期2年為限的制度，如同讓5歲小孩每2年換一次媽媽，總共換3到4次，荒謬制度獨步全球。

時代力量台中黨部今(12日)舉行「領犬員考核制度徹底檢討，勿讓警犬成官員作秀工具」記者會，黨部幹部徐小媚、鄒明諺、傅智恒、江冠頫向市長盧秀燕喊話。時力指出，工作犬與領犬員是需要相互適應指令、長期培養默契的伙伴，輕易更換領犬員將造成犬隻極度不安。工作犬們平日勤於查緝毒品、走私與炸彈，還須陪市府長官拍照打卡作秀，難道不值得應有的照顧嗎？

▲台中市警犬隊共有警犬8隻，採1人1犬編制。（圖／中二小喇叭臉書，2022.01.12）
▲台中市警犬隊共有警犬8隻，採1人1犬編制。（圖／中二小喇叭臉書，2022.01.12）
除了領犬員任期，時力另指警犬隊的管理亦有問題。不僅8隻警犬被關在侷促的狗籠，工作犬JJ去年4月被診斷罹患心臟病，獸醫師「不建議進行體能訓練」，但迄今仍未除役，照常訓練、出勤，甚至配合活動當神秘嘉賓，違反政府部門執勤犬照護管理規則。

台中市警局表示，考量部分警犬即將除役，為了汰舊換新並培訓新人，才修訂相關規定，現任領犬員考核良好者均能留任，並無年限規定。警犬JJ已鮮少出勤，目前以照護為主，將於完成評估後進行除役。至於空間問題，汰換培訓時期將另籌財源擴增犬舍。

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