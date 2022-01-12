朱立倫：失敗我承擔　國民黨要與主流民意站在一起

針對1月9日台中第二選區立委補選及台北市中正萬華區立委罷免案失利，國民黨主席朱立倫今（12）日在中常會上發表講話，他強調，所有的挫折、所有的失敗，他一肩承擔，但是民主制衡的道路絕不放棄，也不能終止。選輸了被罵應該，批評也是對的，該做的、該改的，一定要認真努力踏實去做。
記者余祥／台北報導
2022-01-12 15:52:59
朱立倫指出，這一次中二補選以及中正萬華罷昶，辛苦的、努力的是大家做不好的是他。中二補選雖然候選人以及顏家希望不要政黨對決，希望低調，但還是有非常多基層黨員、各個團體，大家全力以赴。罷昶一戰，也看到各個議員、北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，所有黨員同志都看到了，在過程當中定調不希望政黨對決，如果有做不好的，他必須負起完全的責任。
朱立倫表示，黨的腳步一步都不能停歇，他就黨最重要的2022年底的大選進行佈局，尤其最艱困的選區包括台南、高雄，傾聽基層的聲音，他相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎。
朱立倫說，黨必須要爭取最大多數民眾的支持，沒有多數民眾、沒有中間選民，沒有更多支持者的支持，沒有辦法贏得選舉的，這一點國民黨也必須要自我反省、自我修正，一定要跟台灣主流民意站在一起，國民黨總路線，除了捍衛中華民國，就是愛台灣、就是愛這塊土地、就是要跟民眾站在一起，所有民眾關心的議題就是我們最重要的議題。
至於擴大決策圈的問題，朱立倫說，各個縣市長、重要的黨的領袖，都一起參與、決策。本來黨就是屬於大家的，絕對不是屬於他個人，年底的選舉、提名策略，一定是大家共同參與，才能讓黨發揮最大的力量。