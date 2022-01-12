只准首相喝酒不許百姓社交？英民調：強生違規開趴應請辭
英國首相強生（Boris Johnson）被媒體揭露去年5月20日全國封城期間，邀請官員出席「自備酒水」派對，照片捕捉到派對現場的官員們都沒有戴著口罩，也沒有保持社交距離，事件曝光掀起朝野兩黨批評，英國民意調查機構結果更顯示，有超過半數的受訪民眾認為強生應該為此事辭職以示負責。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-12 15:54:37
去年英國受新冠病毒侵襲，為了有效控阻疫情擴張，當局祭出相關防疫措施，然而「只准州官放火，不許百姓點燈」卻也同樣在英國首相的唐寧街官邸發生。根據英國獨立電視台（ITV）獲得強生首席私人秘書外流的電子郵件中，2020年5月20日當天首相官邸邀請百餘名關於到後花園參加一場「自備酒水」的派對，據報最終有30人出席，強生及其妻西蒙茲（Carrie Symonds）也有出席。
事件延燒至今，強生仍表示自己沒有違反防疫規定，也不願對該報導做出評論，英國政府高層官員格雷（Sue Gray）目前正針對一系列指控展開調查。而根據最新1月11日公布的民調，有56%接受英國民意調查機構YouGov訪問的民眾認為強生應該下台，認為他應該留任與無意見者則分別佔了27%和17%。
民調機構YouGov調查結果中，反對黨工黨選民有82%要求他下台負責、執政保守黨選民則有33%認為該下台負責；另一家民調機構Savanta ComRes的結果顯示，有66%受訪者認為強生應該辭去首相職務，其中有42%人曾在2019年大選中投票給執政保守黨。
此外，英國廣播公司（BBC）報導指出，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）表示，如果強生真的被證實違反防疫守則，那麼就理應下台；反對黨工黨的副黨魁芮納（Angela Rayner）則形容強生的行為宛如「甩了英國公眾一記耳光」，並稱「首相向我們一再表明，自己並不在乎為其他人制定的規則。當我們直到最近才能外出散步，但首相的夜晚卻是喝酒狂歡度過」，也在下議院的會議上強調，強生無法逃避相關調查。
※【NOWnews 今日新聞
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