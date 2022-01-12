魚類公會爭休假　台中魚市場遭遇罷市危機

農曆春節在即，民生用品需求大增，台中魚市場卻遭遇罷市危機，台中魚類公會爭取一年休市 78 天，台中魚市場只同意 72 天，魚類公會理事長林信富認為，魚市場沒有和公會溝通，魚類公會已表決通過，明天休市日，多名承銷商可能不進場。魚市場公司董事長李煥湘呼籲公會春節交易高峰期，要以大局為重，農業局也允諾會再次協商。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市魚市場公司是全省知名的漁貨批發市場，一天交易額約 700 萬元， 50 噸漁貨，年節平均漲幅 1.3 至 1.4 倍，公會承銷商牌號數約 150 支，平常進場人數約 80 個承銷人，春節逼近，正進入交易高峰期，卻傳出台中魚類公會爭取增加年休市日增加未果，可能號召承銷商罷市。

台中市魚類公會理事長林信富說，依照慣例，每年魚類公會排休假表送魚市場公司，大家協調，今年魚市場公司很強勢，對公會有某些意見不願意協調，希望市府農業局出面協調，否則大會通過，如何對會員交代。他當然不希望罷市，對大家都不好。

魚市場董事長李煥湘說，與魚類公會溝通多次，對方也答應遵照魚市場協調結果，但還是變更態度，在大會中表決，有些人不知情就跟著表決通過，公會希望年休 78 天，魚市場公司參考全省各地作法，採取最高天數 72 天定案，也做過全場承銷人供應商和小販的意見調查，只有 14 人不同意， 300 多人同意。公會理事長卻不接受，李煥湘呼籲，要考慮產銷平衡，不入場，小販市民沒地方買，供應商沒地方賣，產銷失衡，尤其大家都希望好好過春節，今魚市場運作正常，明天是公會的休市日，魚市場沒休，希望承銷商還是正常進場，大局為重。

承銷商李先生說，為何公會和魚市場公司協調破裂，他不清楚，但春節前交易進入高峰期，一天不進場，可能損失 30 萬到 40 萬，休市日本來就是承銷商和魚市場公司協調，希望各退一步，至於， 13 日是魚類公會訂定的休市日，但魚市場公司正常運作，李先生說，他會進場。