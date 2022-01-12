綠屏東初選 莊瑞雄籲行政資源勿介入、周春米盼不互攻擊
屏東縣長潘孟安11日明確表態，黨內縣長初選力挺立委周春米接棒，另名已宣布參選的立委莊瑞雄對此批評，周「與魔鬼共舞」，更暗中喊話潘「手握權力要節制」，引發議論。民進黨今（12）日召開中執會，身兼中執委的莊瑞雄表示，希望能有一場光明正大，沒有行政資源介入、指定接班、國民黨派系介入的初選，這才是典範；同是中執委的周春米則說，競爭可能有一些快言快語，還是回到本質，讓鄉親知道要做什麼事，檢驗過去之前做過什麼事，這是自己參選的初衷跟未來努力的方向。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-12 15:54:45
莊瑞雄表示，自己從過去選舉到現在從來不攻擊別人，民進黨任何初選就是要光明正大，既然周春米說要建立初選典範，非常好，自己也非常認同，而民進黨初選秉持光明正大，大家一起來競爭，這個才叫做典範，期待這是一場沒有行政資源介入、指定接班的初選，也是一場沒有結合國民黨派系介入的初選。
莊瑞雄也說，政治就這麼簡單，也許周春米從來沒有參選過，也不知道什麼叫初選制度，但是民進黨從過去到現在，支持者要求非常簡單，光明正大，公平競爭，所以自己才說手握行政資源的人要節制。
周春米則說，有初選就有競爭，但競爭還是要遵守黨內相關規範，不要互相攻擊，選民想看到的是之前做過什麼事，想聽到將來的願景，自己要努力贏向陽光熱情，這才是屏東鄉親的福氣。
周春米說，競爭可能有一些快言快語，還是回到本質，讓鄉親知道要做什麼事，檢驗過去之前做過什麼事，這是自己參選的初衷跟未來努力的方向。