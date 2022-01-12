找潘孟安站台？莊瑞雄：肯定他施政、不要讓他為難

屏東縣長潘孟安11日明確表態，黨內縣長初選力挺立委周春米接棒，另名已宣布參選的立委莊瑞雄對此批評，周「與魔鬼共舞」，更暗中喊話潘「手握權力要節制」，引發議論。莊瑞雄今（12）日受訪表示，一場沒有行政資源介入、指定接班的初選，一場沒有結合國民黨派系介入的初選，這個道理放諸全台灣各縣市都應該如此，這才是典範的初選；至於是否會找潘孟安站台？莊瑞雄說，不要讓潘為難。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-12 16:02:08｜2022-01-12 16:12:29
被問及是否會邀請潘孟安站台？莊瑞雄說，不要讓潘為難，屏東縣所有立委只要講到潘縣長施政，每一個都拍手，自己也都對他稱讚，因為最後民進黨一定要團結，不希望有所紛爭，「我只是沒有當他的追隨者，我想當超越者」。
莊瑞雄也說，又不是神經病，五星級的潘孟安還批評，一場沒有行政資源介入、指定接班的初選，一場沒有結合國民黨派系介入的初選，這個道理放諸全台灣各縣市都應該如此。
另外，莊瑞雄表示，自己從過去選舉到現在從來不攻擊別人，民進黨任何初選就是要光明正大，既然周春米說要建立初選典範，非常好，自己也非常認同，而民進黨初選秉持光明正大，大家一起來競爭，這個才叫做典範，期待這是一場沒有行政資源介入、指定接班的初選，也是一場沒有結合國民黨派系介入的初選。
莊瑞雄也說，政治就這麼簡單，也許周春米從來沒有參選過，也不知道什麼叫初選制度，但是民進黨從過去到現在，支持者要求非常簡單，光明正大，公平競爭，所以自己才說手握行政資源的人要節制。