關注酒駕！民進黨討論酒精鎖　蔡英文指示完善法令

立法院交通委員會今（12）日初審通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，針對10年內第2次酒駕累犯者，新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實條文；若酒駕者經酒測後超標，年滿18歲同車乘客處新台幣6000到1.5萬元罰鍰。民進黨今日召開中執會，會中也討論到酒駕議題。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-12 16:09:54｜2022-01-12 16:19:13
民進黨中執委、立委王定宇表示，酒駕的議題在會中討論的時間佔了很大篇幅，不管是立委、地方中執委等對於酒駕事情都特別關注也特別有感覺，「再重的法，我們不反對，但是重法遇到喝了酒之後，失去人性沒有辦法判斷能力，傷害了無辜的人難以彌補，我們也討論到事前的預防」。
王定宇說，怎麼樣在新車裝載酒精鎖，避免喝了酒的人失去理智，「哪怕酒駕要槍斃，他也不管你的那種人」，不要讓他摸到交通工具。
王定宇也說，上個立法會期他提案通過的是酒駕車輛要裝酒精鎖，「數千件到現在只執行100多件，執行率偏低的情況，我們也進行討論」。
王定宇表示，法律修得再重，沒喝酒的人都知道不應該酒駕，但喝了酒卻失去理性，去碰車子的時候，無辜的人可能因此受害。科技上的酒精鎖，在歐洲已經在實行，台灣是不是也要採取相關做法，會中也進行了一定的討論，行政院、立法院等相關單位會來研議執行。
王定宇也轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文，對酒駕議題也十分重視，她也要求行政部門及立法部門應立刻處理，讓相關法令能更完善。