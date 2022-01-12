去年第四季蘋果出現罕見降價潮！iPhone13這款降幅破4千

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而去年第四季另一個亮點機型vivo X70系列，傑昇通信指出，該款手機10月在台上市的兩個機型X70及X70 Pro，分別降價5千及4千元，前者降幅24％，也是第四季降幅最高的一款。
傑昇通信表示，影響降價不只是同質機型讓人選擇困難，還有年末換機折扣促銷，加上明年度X80系列開始準備，並且釋出在影像、儲存容量及處理器的升級消息，但是實際推出日期未定，因此對於農曆年前急需換機的消費者，此時入手有蔡司技術、微雲臺3.0、影像晶片加持，整體拍攝體驗已是最好的X70系列最划算。
對於SONY Xperia 5 III及1 III一同進降價榜，傑昇通信分析，SONY在2021年不僅分別針對使用者需求，先後推出新一代Xperia系列，更與電信業者有專案合作，預購期間大方給足消費者優惠，年末釋出的隱藏版Pro-I，更讓大家看到SONY挑戰真我的決心，震撼市場；目前Xperia III整體表現非常穩定，季降價幅度也在1成左右，顯見不管在任何一款機型上，SONY不僅沒有在規格上妥協，更不斷在硬體效能、影像及外型上大幅升級，更符合各階層消費者使用習慣，難怪市場願意買單。
Q4最令人期待的就是蘋果新機iPhone 13系列，這次占降價榜五席最多，傑昇通信坦言，即便升級不如預期，但是換機熱潮依舊，使得13 Pro以上機型一樣面臨缺貨潮；有趣的是，今年iPhone 13系列全規格一起推出，加上功能與iPhone 12系列差異不大，在價格的權衡之下，導致新機剛上市便罕見降價；像是iPhone 12 Pro（256G）降幅高達24％，目前市場幾乎是缺貨的狀態，若想入手iPhone 13系列也可以考慮容量較高的規格，降幅空間較大，提供給有換機需求的消費者參考。