COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

去年第四季蘋果出現罕見降價潮！iPhone13這款降幅破4千

▲iPhone 13系列日前曾榮登11月全台灣最熱賣手機，不過由於升級不如預期，較不受消費者青睞，累積總降價金額也達到4010元。（圖／傑昇通信提供）
▲iPhone 13系列日前曾榮登11月全台灣最熱賣手機，不過由於升級不如預期，較不受消費者青睞，累積總降價金額也達到4010元。（圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-12 16:35:51

想換新機卻不知從何下手？不妨看看這幾款！根據通訊連鎖門市統計，去年第四季手機降價榜總降幅範圍在5至32％，季降幅則是5至24％不等；第四季降價的機型都是5G旗艦機，其中3個月內降價金額最高的是三星Galaxy Z Fold3（12G+512G）降1萬400元，同時總降價金額累積最高的也是它；且自蘋果新機發表後，iPhone 13（512GB）第四季降3800元，累積總降價金額4010元，也是iPhone 13系列降價最多的機型；另外，iPhone 12 Pro（256G）降幅也高達24％，且目前市場幾乎是缺貨的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
5G手機爆發期將至，根據傑昇通信觀察，去年第四季降價榜上機型中，有別於Q3還有iPhone 11進榜，Q4都是5G旗艦機型，且全球賣最好的三星Galaxy Z Fold3與Z Flip3規格全數上榜，佔據1至4名；三星摺疊旗艦機自9月上市後，都是降價榜及銷量榜常客，顯見三星降低入手門檻直接解決消費者痛點，以及消費者對大螢幕的追求，隨著話題熱度及使用需求增加，也加速各手機品牌業者對摺疊機的發展，目前總降價金額累計超過萬元。

而去年第四季另一個亮點機型vivo X70系列，傑昇通信指出，該款手機10月在台上市的兩個機型X70及X70 Pro，分別降價5千及4千元，前者降幅24％，也是第四季降幅最高的一款。

傑昇通信表示，影響降價不只是同質機型讓人選擇困難，還有年末換機折扣促銷，加上明年度X80系列開始準備，並且釋出在影像、儲存容量及處理器的升級消息，但是實際推出日期未定，因此對於農曆年前急需換機的消費者，此時入手有蔡司技術、微雲臺3.0、影像晶片加持，整體拍攝體驗已是最好的X70系列最划算。

對於SONY Xperia 5 III及1 III一同進降價榜，傑昇通信分析，SONY在2021年不僅分別針對使用者需求，先後推出新一代Xperia系列，更與電信業者有專案合作，預購期間大方給足消費者優惠，年末釋出的隱藏版Pro-I，更讓大家看到SONY挑戰真我的決心，震撼市場；目前Xperia III整體表現非常穩定，季降價幅度也在1成左右，顯見不管在任何一款機型上，SONY不僅沒有在規格上妥協，更不斷在硬體效能、影像及外型上大幅升級，更符合各階層消費者使用習慣，難怪市場願意買單。

Q4最令人期待的就是蘋果新機iPhone 13系列，這次占降價榜五席最多，傑昇通信坦言，即便升級不如預期，但是換機熱潮依舊，使得13 Pro以上機型一樣面臨缺貨潮；有趣的是，今年iPhone 13系列全規格一起推出，加上功能與iPhone 12系列差異不大，在價格的權衡之下，導致新機剛上市便罕見降價；像是iPhone 12 Pro（256G）降幅高達24％，目前市場幾乎是缺貨的狀態，若想入手iPhone 13系列也可以考慮容量較高的規格，降幅空間較大，提供給有換機需求的消費者參考。

▲2021傑昇通信門市第四季手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）
▲2021傑昇通信門市第四季手機降價榜。（表／傑昇通信彙整）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀