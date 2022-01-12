國際通緝令被解除！黃明志回大馬後分享喜事

《四方報》報導，歌手黃明志勇於創作各種題材的音樂而聞名於亞洲，近期和Kimberley合唱《玻璃心》，歌曲內容涉及兩岸政治且旋律動聽，再度成話題人物。接著又找謝和弦聯手推出新歌，引發網友熱烈討論。11日黃明志在臉書發文，表示他已搭機返回馬來西亞，而且過海關時發現一個大驚喜，那就是他的國際通緝令終於被解除了。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-12 17:48:00
黃明志過去因為拍攝電影《你是豬》，遭有心人士檢舉破壞種族和諧被大馬政府通緝，因此回馬來西亞時，曾至警局自首。當時消息傳來台灣，歌迷十分擔心黃明志的狀況，他表示：「回馬來西亞到警局自首過程中馬來西亞警察都表現得非常專業，並沒有被任何人為難。」也稱讚道：「這就表示政黨輪換的效果是顯著的，現在警察都按照專業流程進行工作。」
但馬來西亞警方完成立案後，黃明志身上卡了8件案子，其中3件還包含通緝令，因此他每次回到馬來西亞時，均需要主動前往警局投案。黃明志曾發文指出，「通緝令是一輩子的，就算現在不回來，以後一樣要回來，該發生的還是會發生，馬來西亞是他的家，家裡還有父母在等他；他沒有做錯，為什麼要逃？ 」
2021年3月間，黃明志回到馬來西亞，過海關時曾亮起警示燈，他馬上被帶到機場警察局，2小時後警方才放行，他才得以前往防疫旅館隔離；這次黃明志再度回到家鄉，歷經排隊、填資料、檢測及過海關等關卡，足足花費1個半小時才出關。不過出海關時，發現國際通緝令被解除，他不用再跑一趟警察局，讓他十分開心。