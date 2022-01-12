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李靚蕾被嚇瘋！「天生弱勢」惹人疼　她批王力宏沒同理心

▲李靚蕾（左）指控王力宏硬闖吾疆，部落客點出其懼怕原因。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）指控王力宏硬闖吾疆，部落客點出其懼怕原因。（圖／李靚蕾IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-12 16:43:05

「蕾神之槌」第二季昨（11）日正式上線，李靚蕾噤聲3周後，再發長文控訴王力宏帶3名男子硬闖吾疆，用言語威脅要求看孩子，不過也有部分網友認為王力宏只是在做父親該做的事情，質疑李靚蕾大驚小怪，而部落客「德州媽媽沒有崩潰」卻不認同，今天發文指出女方其實畏懼的是「陌生男子進家門」一事，貼文曝光後也引來大批女網友共鳴。

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▲李靚蕾昨晚發出長文，指控王力宏帶3名成年男子要「探望小孩」，監視器畫面曝光引發熱烈討論，網全歪樓討論梯廳能否擺鞋櫃。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾昨晚發出長文，指控王力宏帶3名成年男子要探望小孩。（圖／李靚蕾微博）
德州媽媽沒有崩潰先是提問：「是不是有一些男性同胞，沒有意識到 『陌生男性進到家門』給女性的緊張感？」透露自己剛新婚時，老公老楊都會約工人到家中修理東西，而自己也有告訴對方內心的不安：「我告訴老楊，跟工人在家裡獨處，是讓我有心理負擔的，不是不行，不過我會從頭到尾一直保持警戒狀態。」怎料老公卻一臉詫異，讓她有些失望：「當然是提防被侵犯啊！男生力氣就是比較大，我要怎麼信任陌生工人？」

德州媽媽沒有崩潰認為很多男性，完全不了解女生從小到大的生存威脅感：「一定非常多女生跟我一樣，對來自陌生男性的調侃、覬覦、口頭或肢體的騷擾、吹口哨、偷摸一把等等的行徑不陌生。」坦言當男生和女生都有各自的不容易，雖然女性不是弱勢，但不可否認女性在力氣上就是弱勢：「如果男生能夠留點心，不要造成女生的恐懼，我們在這平權的鴻溝中，就又多了一座橋。」

▲德州媽媽沒有崩潰臉書全文。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲德州媽媽沒有崩潰臉書全文。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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