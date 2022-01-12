COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

大鬥法！李靚蕾報警提不堪證據猛攻　王力宏被動防守

▲李靚蕾（左圖）、王力宏的風波持續上演。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左圖）、王力宏的風波持續上演。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-12 16:40:44｜2022-01-12 18:00:24

李靚蕾、王力宏風波越演越烈，李靚蕾昨（11）晚於社群媒體上發文，透露人生安全受到威脅，王力宏帶3名男子想硬闖家中，嚇壞她與孩子們，讓她趕緊致電給轄區派出所所長求助，隔了許久，王力宏方面才發出聲明冷回應，使李靚蕾不得不請管家去警察局備案，雙方一來一往大鬥法。而蕾神備案卻未正式報案的目的就是「先讓警方留下騷擾紀錄」，凸顯安全受威脅，作為自保以及和王力宏繼續周旋的籌碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾於社群媒體上曬出監視器畫面，發文指控王力宏帶著3名陌生男子企圖硬闖家門，甚至要求拔除家裡的監視器，種種行為都使她害怕不已，只好打給轄區派出所所長詢問該怎麼辦，沒想到王力宏方面對此僅回應：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」

▲李靚蕾曝光王力宏帶著3名陌生人試圖強闖家門的畫面。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾曝光王力宏帶著3名陌生人試圖強闖家門的畫面。（圖／翻攝李靚蕾IG）
一語似乎刺激到李靚蕾，讓李靚蕾只好在今（12）日稍早正式透過管家向警方備案，也在IG上透露已經報警一事，並揚言提出「不堪證據」，佐證王力宏的聲明「握有任何證據，請直接提告」，由最近的雙方一來一往的攻守對決，可以發現幾乎都是由李靚蕾發起攻勢，王力宏方面都只能被動防守，甚至慢好幾拍才反應。

▲李靚蕾IG上曝光的衣著都很素雅。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾已經請管家去警察局備案。（圖／李靚蕾IG）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀