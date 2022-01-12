大鬥法！李靚蕾報警提不堪證據猛攻　王力宏被動防守

李靚蕾、王力宏風波越演越烈，李靚蕾昨（11）晚於社群媒體上發文，透露人生安全受到威脅，王力宏帶3名男子想硬闖家中，嚇壞她與孩子們，讓她趕緊致電給轄區派出所所長求助，隔了許久，王力宏方面才發出聲明冷回應，使李靚蕾不得不請管家去警察局備案，雙方一來一往大鬥法。而蕾神備案卻未正式報案的目的就是「先讓警方留下騷擾紀錄」，凸顯安全受威脅，作為自保以及和王力宏繼續周旋的籌碼。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-12 16:40:44｜2022-01-12 18:00:24
李靚蕾於社群媒體上曬出監視器畫面，發文指控王力宏帶著3名陌生男子企圖硬闖家門，甚至要求拔除家裡的監視器，種種行為都使她害怕不已，只好打給轄區派出所所長詢問該怎麼辦，沒想到王力宏方面對此僅回應：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」
一語似乎刺激到李靚蕾，讓李靚蕾只好在今（12）日稍早正式透過管家向警方備案，也在IG上透露已經報警一事，並揚言提出「不堪證據」，佐證王力宏的聲明「握有任何證據，請直接提告」，由最近的雙方一來一往的攻守對決，可以發現幾乎都是由李靚蕾發起攻勢，王力宏方面都只能被動防守，甚至慢好幾拍才反應。