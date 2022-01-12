立院初審通過 酒駕累犯將公布身份、共乘者罰最重1.5萬
立法院交通委員會今（12）日召開臨時會，根據「道路交通管理處罰條例」針對酒駕罰則進行相關修法，其中部分條文已通過初審，包含10年內第2次酒駕累犯者，新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實條文；另拒測累犯亦拉長至10年，增加吊扣汽機車牌照兩年；另外在連坐法部分，年滿18歲同車乘客可處6千至1.5萬元罰鍰；最後，因酒駕傷人、致死者初犯即可沒入車輛。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-12 16:39:24｜2022-01-12 16:57:45
交通委員會今日針對「道路交通管理處罰條例」通過部分條文初審。根據2019年3月26日修正條文施行之日開始，汽機車駕駛人於5年內提高上限至10年內，若第二次違反酒駕、毒駕者，除需依照其駕駛車輛給予所定罰鍰最高額處置，第三次以上再加罰新台幣9萬元，並當場移置保管該汽機車、吊銷駕駛執照外，再新增公路主管機關得公布其姓名、照片、違法事實。
另外，拒測累犯累計期間同樣由5年延長至10年，同樣可由公路主管機關得公布其姓名、照片、違法事實，如有再犯則可吊扣汽機車牌照兩年，另外，酒駕因而撞傷人、肇事致死還可依行政罰沒入車輛。
而針對酒駕前科駕駛恐採用租車、共享機車上路，本次修法新增，若租賃業者已盡告知義務，承租人仍違反酒駕或為酒駕累犯，以及拒測、拒測累犯等，罰鍰將加罰二分之一，但租賃業者的車牌不會受吊扣。最後針對酒駕同車乘客，罰款原為600到3千元，上調至6千至1萬5000元。
在未裝設酒精鎖部分，交通部長王國材表示，未來將修法，將原罰款6千到1.2萬元，上修為罰6萬到12萬元，且重新考照前就需要加裝。