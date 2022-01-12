第三劑疫苗將重現搶打潮？柯文哲：正在壓迫醫院增加量能

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而為了因應可能的疫苗施打人潮，台北市政府將在17日起新增7處中型接種站，分別位於信義區、大同區、萬華區、文山區、士林區、北投區與內湖區。柯文哲在記者會上強調，7處接種站都僅開放給有預約疫苗的民眾施打，不開放隨到隨打，因此沒預約的民眾切勿前往，以免撲空。
至於台北車站的隨到隨打點，柯文哲也呼籲民眾，先保留給外籍移工施打。「由於台灣有5萬名沒有身分證的外勞，如果不好好處理恐怕會成為防疫破口，因此優先留給外勞們施打。」柯文哲說，台北車站現場還是會留一條動線給一般隨到隨打，但還是希望民眾在兵荒馬亂的時期先讓外籍移工優先施打。
現場記者也追問，中央未依年齡等相關資格依序開放施打，是否會擔心北市施打疫苗的量能不足？對此柯文哲回應，北市會按照注射量能，先解決「機場、防疫旅館、醫院」三個較為危險的族群。「這週打完以後，會要求每個醫院開到極限，正在壓迫醫院增加量能。」柯文哲說，能開到多少目前還沒有確定的數字，但只能夠道德勸說民眾，讓長者和有需要者先行施打。
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