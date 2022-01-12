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第三劑疫苗將重現搶打潮？柯文哲：正在壓迫醫院增加量能

▲因應可能出現的第三劑疫苗搶打潮，台北市長柯文哲12日表示，呼籲民眾先讓65歲以上的長者預約，未來也會要求醫院加開疫苗施打量能。（圖／台北市政府提供）
▲因應可能出現的第三劑疫苗搶打潮，台北市長柯文哲12日表示，呼籲民眾先讓65歲以上的長者預約，未來也會要求醫院加開疫苗施打量能。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-12 16:42:43｜2022-01-12 16:51:51

因應防疫指揮中心日前宣布放寬第三劑疫苗接種間隔時間，台北市政府將會重啟中型疫苗接種站，並開始調動醫院規劃施打量能。而北市府的疫苗預約系統，週五將額外開啟一天，供符合資格的民眾預約施打，不過為了減緩可能出現的「搶打潮」，市長柯文哲也在防疫記者會上，呼籲民眾「65歲以下的先不要預約，讓65歲以上長者先行施打。」

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柯文哲表示，第三劑疫苗施打的間隔，從5個月縮短成12周，一下讓600多萬人可以提前施打疫苗，又不安排順序，已經讓過去的「搶打潮」再度上演。「應該是要讓老人先打，因為老人感染死亡率較高，這是事實。」柯文哲直言，希望星期五北市疫苗預約系統加開一天，65歲以下的民眾可以中午12點後再預約，12點前留給65歲以上的長者預約。

而為了因應可能的疫苗施打人潮，台北市政府將在17日起新增7處中型接種站，分別位於信義區、大同區、萬華區、文山區、士林區、北投區與內湖區。柯文哲在記者會上強調，7處接種站都僅開放給有預約疫苗的民眾施打，不開放隨到隨打，因此沒預約的民眾切勿前往，以免撲空。

至於台北車站的隨到隨打點，柯文哲也呼籲民眾，先保留給外籍移工施打。「由於台灣有5萬名沒有身分證的外勞，如果不好好處理恐怕會成為防疫破口，因此優先留給外勞們施打。」柯文哲說，台北車站現場還是會留一條動線給一般隨到隨打，但還是希望民眾在兵荒馬亂的時期先讓外籍移工優先施打。

現場記者也追問，中央未依年齡等相關資格依序開放施打，是否會擔心北市施打疫苗的量能不足？對此柯文哲回應，北市會按照注射量能，先解決「機場、防疫旅館、醫院」三個較為危險的族群。「這週打完以後，會要求每個醫院開到極限，正在壓迫醫院增加量能。」柯文哲說，能開到多少目前還沒有確定的數字，但只能夠道德勸說民眾，讓長者和有需要者先行施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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