國道「鬼切」三寶險釀禍！砂石車急閃甩尾 車身劇烈震盪
1名網友在PTT上公開驚險畫面，1輛黑色轎車疑似快錯過交流道，瞬間「鬼切」到外線道，讓原本在中線開得好好的砂石車，瞬間煞車、劇烈左右搖晃，接著往左閃避再拉回原車道，畫面引發網友激烈討論，怒斥「三寶可以不要出來害人嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 16:42:29
根據行車記錄器畫面，事發時間是昨（11）日上午8時許，在彰化、鹿港路段，根據原PO表示，1輛黑色轎車疑似想下交流道，先是從內線移入中線，走在砂石車前方，似乎發現快要錯過交流道，但是外線已有另台小客車和拖板車，便瞬間「鬼切」移動到外線道，卡在小客車和拖板車中間。
而正後方的砂石車，瞬間來不及反應，只能緊急煞車「往左甩尾」，導致整輛車劇烈左右搖晃，大幅度甩動，場面險象環生，所幸並未發生重大意外，但已讓行駛在後方的原PO心有餘悸。
畫面一出，引發不少網友討論，紛紛怒罵「鬼切是哪個智障開的」、「快到匝道才想到要從內線切出去 三寶」、「三寶可以不要出來害人嗎」、「建議吊銷駕照」、「砂石車技術還不錯」等，撻伐「鬼切」轎車。
對此，國道警方表示，目前沒有接獲報案、檢舉，不過後續仍然繼續調查，也將通知黑色轎車駕駛人到案說明。（編輯：孫唯容）