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抱寵物、開合跳　英能源公司超瞎「經濟實惠」保暖法挨轟

▲英國能源商OVO Energy提供民眾經濟實惠的冬天取暖建議，其中包含抱緊寵物、打掃家裡、做開合跳等，被民眾罵爆。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國能源商OVO Energy提供民眾經濟實惠的冬天取暖建議，其中包含抱緊寵物、打掃家裡、做開合跳等，被民眾罵爆。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-12 16:52:18｜2022-01-12 17:33:33

台灣近來遭受強烈冷氣團襲擊，氣溫驟降也讓不少民眾凍到受不了。對此，英國第三大能源供應商OVO Energy在10日時向客戶提出了「十大冬季保暖方法」，其中包括抱貓取暖、開合跳、吃薑等，稱執行起來簡單且經濟效益高，還能減省暖氣費用。不過這些「經濟實惠」的保暖方法卻引發民怨，民眾大罵OVO Energy「麻木不仁」、「無禮」。

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綜合外媒報導，英國能源商OVO Energy10日寄給客戶一封郵件，其中提供了十大「簡單且經濟效益極高的冬季保暖方法」，其中在「尋找熱源」的條目下，列出「抱緊寵物或親友」、「料理後打開烤箱散熱」；在「動起來」的項目下則是列出「打掃房子」、「玩呼拉圈」或是做一些「開合跳」。

另外在建議清單當中，也列出了「吃薑」、「吃燕麥粥」，以促進血液流動，或是讓身體進行消化，進而產生熱能。OVO Energy同時也建議民眾多喝水，以防止身體脫水造成體溫下降。

除此之外，OVO Energy也提到，不建議吃辣椒，因為會造成身體流汗。並提到喝紅酒或威士忌只是讓身體暫時暖起來，「核心很快就會失去熱量，最終會感覺更冷」。

不過OVO Energy這份「經濟實惠」的保暖建議清單被民眾罵翻，英國議員瓊斯（Darren Jones）表示，目前英國民眾正面臨巨大的生活成本危機，這份建議相當「侮辱」和「冒犯」，要求OVO Energy為「麻木不仁」的評論道歉。也有一名議員批評這些建議「可笑」而且「無禮」。

近幾個月以來，天然氣價格飆升，導致英國不論企業還是家庭的能源費用也一起高漲。根據美國銀行數據顯示，今年英國消費者必須多支付790英鎊（約台幣29690元）的開銷，用於房屋暖氣以及照明。

英國慈善機構指出，有超過400萬個英國家庭處於燃料貧困狀態，隨著能源價格再度上漲，這一數字可能還會再增加。

面對排山倒海而來的批評，OVO Energy發出聲明道歉，並表示「認知到建議清單沒有幫助，我們感到尷尬並真誠地道歉」。目前建議清單已經刪除「吃燕麥粥」、「擁抱寵物」等項目。

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