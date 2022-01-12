抱寵物、開合跳　英能源公司超瞎「經濟實惠」保暖法挨轟

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另外在建議清單當中，也列出了「吃薑」、「吃燕麥粥」，以促進血液流動，或是讓身體進行消化，進而產生熱能。OVO Energy同時也建議民眾多喝水，以防止身體脫水造成體溫下降。
除此之外，OVO Energy也提到，不建議吃辣椒，因為會造成身體流汗。並提到喝紅酒或威士忌只是讓身體暫時暖起來，「核心很快就會失去熱量，最終會感覺更冷」。
不過OVO Energy這份「經濟實惠」的保暖建議清單被民眾罵翻，英國議員瓊斯（Darren Jones）表示，目前英國民眾正面臨巨大的生活成本危機，這份建議相當「侮辱」和「冒犯」，要求OVO Energy為「麻木不仁」的評論道歉。也有一名議員批評這些建議「可笑」而且「無禮」。
近幾個月以來，天然氣價格飆升，導致英國不論企業還是家庭的能源費用也一起高漲。根據美國銀行數據顯示，今年英國消費者必須多支付790英鎊（約台幣29690元）的開銷，用於房屋暖氣以及照明。
英國慈善機構指出，有超過400萬個英國家庭處於燃料貧困狀態，隨著能源價格再度上漲，這一數字可能還會再增加。
面對排山倒海而來的批評，OVO Energy發出聲明道歉，並表示「認知到建議清單沒有幫助，我們感到尷尬並真誠地道歉」。目前建議清單已經刪除「吃燕麥粥」、「擁抱寵物」等項目。