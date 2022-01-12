確診不用當重考生！學測、分發、繁星補救三措施出爐

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依去（2021）年指考確診考生的補救措施模式，111 學年度的補救原則採取外加名額錄取， 涉及政府人力管控之醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及部分自費系組，不列 入確診考生可申請、分發之校系。
學測缺考的確診考生若採繁星推薦管道入學，考生「在校學業成績全校排名百分比」達到志願校系當學年度繁星推薦錄取標準，並提交自傳、讀書計畫及高中三年在校成績，經所屬高 中依推薦原則推薦，由招聯會轉送志願校系審查，補救措施的放榜時間則延後與繁星推薦第 8 類學群相同，一經錄取無論放棄與否，如同時有申請入學補救措施之志願校系不予分發。
申請入學管道補救比照一般生填 6 個志願，並依照申請入學招生簡章校系分則規定繳交備審資料給招聯會，並須參加志願校系之第二階段指定項目甄試，惟屆時若仍尚未痊癒或尚未解除隔離者，則無須參加面試、筆試或實作等實體甄試。若參與申請入學補救方案獲錄取未放棄，不得參加分發入學。
分發入學管道的補救則是檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填 6 個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年的學測、分科測驗或術科考試，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。
另外今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以申請分發原繁星錄取校系，以及今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」 後放棄的考生，可以選擇 1 個校系分發。