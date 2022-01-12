協商移工入境　菲律賓盼登機前檢疫費勿轉嫁移工

▲台灣2021年5月因應本土疫情暫緩移工入台，直到同年11月起陸續開放印尼和泰國移工來台。（示意圖／shutterstock）
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▲台灣2021年5月因應本土疫情暫緩移工入台，直到同年11月起陸續開放印尼和泰國移工來台。（示意圖／shutterstock）
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-12 19:44:40
《四方報》報導，台灣2021年5月因應本土疫情暫緩移工入台，直到同年11月起才陸續開放印尼和泰國移工來台，勞動部目前也正在和菲律賓、越南協商。外媒報導指出，目前兩國針對移工重啟談判面臨的主要僵局在於移工入國前的隔離篩檢費用應由誰支付，菲律賓海外就業署（Philippine Overseas Employment Administration）日前重申，登機前檢疫費不應由移工負擔。
菲律賓移工僱傭及移民專家蓋斯拉尼（Emmanuel Geslani）近日指出，移工禁令頒佈至今已使5000名符合資格的菲律賓移工滯留母國無法來台工作，生計受到嚴重影響。目前，台灣專案引進計畫分為境外防疫和入境檢疫，境外防疫要求包括移工在住進母國訓練機構前須先接受篩檢，且登機前2天需再次篩檢呈陰性，並於未來2天期間內隔離住宿直至登機。
蓋斯拉尼指出，台、菲兩國面臨的談判癥結點在於，這段入境台灣前的篩檢及隔離住宿費用估計約1萬披索（約新台幣5406元），台灣方要求由移工負擔，或由仲介先代墊；菲律賓政府則希望此費用可由台灣雇主或仲介承擔。菲律賓海外就業署近日就表示，政府不會允許海外移工吞下PCR篩檢及隔離費用，就算移工輸入國允許將費用轉嫁給移工，菲律賓政府也不會予以實施。
署長奧拉萊（Bernard Olalia）表示，菲律賓同意台灣祭出的防疫措施，但不認同由移工負擔出國前檢疫費用，主張應由雇主和仲介負擔；若雇主、仲介不同意，則台灣應提出其他方式支付此筆費用，無論如何不應轉嫁到移工身上，並說明已回文台灣表達此訴求。海外工人福利管理局（Owwa）局長Hans J. Cacdac也強調，移工仲介需負擔更多照顧移工的責任，包括他們從家鄉前往機場的交通費及旅宿費皆應由仲介承擔。
蓋斯拉尼指出，印尼、泰國皆已被允許重新入境台灣，預計在農曆新年後隨著電子廠及裝配廠開工，將需要更多移工人力投入，呼籲菲律賓政府加快談判步伐，以免菲律賓移工的勞力缺口被他國取代，影響菲律賓移工之工作機會。