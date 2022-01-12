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Omicron全球擴散！歐美淪重災區　大阪2周就成主要病毒株

▲新冠變種病毒Omicron在全球擴散，美國超過98%的確診患者都是感染Omicron，日本大阪府更是在2周內淪陷，當地Omicron病例達到100%。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠變種病毒Omicron在全球擴散，美國超過98%的確診患者都是感染Omicron，日本大阪府更是在2周內淪陷，當地Omicron病例達到100%。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-12 17:31:05｜2022-01-12 17:37:03

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，其中歐美成為疫情重災區，歐洲一周新增710萬例確診，美國則有超過98%的確診患者都是感染Omicron；日本大阪府兩周前發現首例疑似Omicron變異株病例，半個月後檢驗當地Omicron病例達到100%，中國北京首都圈的門戶天津，8日起也通報Omicron社區感染失控，全球疫情再度面臨極大轉變與考驗。

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世界衛生組織（WHO）新冠疫情技術總監范科霍芙指出，過去一周以來新增確診病例達1510萬例，創下歷史新高紀錄，而就傳播情況來看，Omicron正在迅速超越Delta，成為主流病毒株。儘管目前判斷Omicron變異株重症、死亡率雖然較低，但因Omicron病毒造成疫苗完整接種者出現「突破性感染」比例大增，篩檢結果也不再準確，導致傳染速度驚人。

▲圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球疫情受到變種病毒株影響，疫情又攀新高峰。圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，美國Omicron病例從去年12月以來不斷激增，耶誕假期還只佔了全美總體病例的58.6%，至9日這周已經佔98.3%，美國東南部、紐約州等區域更佔99%以上。

歐洲地區也已淪陷，過去一周新增了710萬例確診，為全世界增幅最大地區。英國正處Omicron疫情高峰，1月初曾有單日逾20萬人確診的紀錄，科學家認為未來新增病例將出現明顯跌幅，因為「會得的都得了」Omicron甚至沒有人可以感染；法國過去2天連續新增超過30萬例，Omicron成為主流病毒後，政府通過法案規定進入餐廳、酒吧必須出示「疫苗護照」（passe vaccinal），變相強制要求民眾施打疫苗掀起抗議潮。

▲法國疫情 （圖／美聯社／達志影像）
▲法國原規定外出須出示PCR檢驗報告，如今改為出示「疫苗護照」等同變相要求民眾必須施打疫苗。 （圖／美聯社／達志影像）
日本地區病毒也迅速傳播，東京都單日確診人數翻倍超越自去年9月以來的紀錄，《NHK》報導指出，大阪府在去年12月13日發現首例疑似Omicron變異株病例，今年元旦時佔比已達87.3%，本月5日更達到100%，成為大阪府的主要病毒株僅耗時半個月，大阪府知事吉村洋文對此則表示，「Omicron變異株的傳播力之強，可以由確診數字看出，儘管目前重症患者和病床使用率偏低，但仍有可能出現醫療危機」。

▲日本疫情 Omicron （圖／美聯社／達志影像）
▲日本Omicron傳播速度驚人，兩周內就取代了大阪府的Delta主要病毒株地位。 （圖／美聯社／達志影像）
中國地區則是繼西安市Delta疫情失控封城後，發現中國首批Omicron本土病例，地點就在北京首都圈的門戶—天津市。天津市疾控當局掌握至少6起家庭群聚感染的案例，Omicron恐怕已經突破防線進入社區傳播，眼看距離北京冬奧已經倒數不到一個月，在北京「絕不能封城」的政治壓力下，當局是否能順利控管本土Omicron疫情，考驗的官方與民間的默契與手段。

▲圖為排隊等待做檢測的天津民眾。（圖／美聯社）
▲天津身為北京門戶，是中國重點城市，更是中國本土首例Omicron確診。圖為排隊等待做檢測的天津民眾。（圖／美聯社）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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