Omicron全球擴散！歐美淪重災區　大阪2周就成主要病毒株

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根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，美國Omicron病例從去年12月以來不斷激增，耶誕假期還只佔了全美總體病例的58.6%，至9日這周已經佔98.3%，美國東南部、紐約州等區域更佔99%以上。
歐洲地區也已淪陷，過去一周新增了710萬例確診，為全世界增幅最大地區。英國正處Omicron疫情高峰，1月初曾有單日逾20萬人確診的紀錄，科學家認為未來新增病例將出現明顯跌幅，因為「會得的都得了」Omicron甚至沒有人可以感染；法國過去2天連續新增超過30萬例，Omicron成為主流病毒後，政府通過法案規定進入餐廳、酒吧必須出示「疫苗護照」（passe vaccinal），變相強制要求民眾施打疫苗掀起抗議潮。
日本地區病毒也迅速傳播，東京都單日確診人數翻倍超越自去年9月以來的紀錄，《NHK》報導指出，大阪府在去年12月13日發現首例疑似Omicron變異株病例，今年元旦時佔比已達87.3%，本月5日更達到100%，成為大阪府的主要病毒株僅耗時半個月，大阪府知事吉村洋文對此則表示，「Omicron變異株的傳播力之強，可以由確診數字看出，儘管目前重症患者和病床使用率偏低，但仍有可能出現醫療危機」。
中國地區則是繼西安市Delta疫情失控封城後，發現中國首批Omicron本土病例，地點就在北京首都圈的門戶—天津市。天津市疾控當局掌握至少6起家庭群聚感染的案例，Omicron恐怕已經突破防線進入社區傳播，眼看距離北京冬奧已經倒數不到一個月，在北京「絕不能封城」的政治壓力下，當局是否能順利控管本土Omicron疫情，考驗的官方與民間的默契與手段。
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