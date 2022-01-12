入境篩檢陽性率高！醫籲重啟「加強版集中檢疫所」

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新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，落地篩檢並未納入短程航班是風險控管概念，長程班機多從歐美線入境，而歐美正發生大流行，入境旅客確診風險較高，短程航班如從中國等地起飛，疫情控制較穩定，且境外移入個案比例較低。
洪子仁進一步解釋，因此在一開始資源有限的情況下，可用「80/20法則」，從高風險航班起篩檢，「集中用80%的力量去處理20%」，其他的就比較不用擔心，依照目前數據來看，陽性率9%偏高，也確實達到阻絕個案於境外的效果，因此持續針對長程航班旅客篩檢即可。
衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成解讀，除長程航班的入境國家盛行率高，且因為入境須持兩日內陰性檢驗證明，若是在採檢陰性後感染，經過潛伏期，入境時可能已經快要發病，但短程可能還無法檢測出。
不過黃玉成提到，春節返鄉潮高峰落在14、15日，14日入境人數預估有4000至5000人，15日入境人數預估有3800人，但到16日就剩約1000多人，認為檢疫措施已經足夠，鼓勵防疫人員「這禮拜真的再辛苦一個禮拜」，壓力就會逐漸變小。
台大兒童醫院院長黃立民接受《NOWnews今日新聞》訪問時則坦言，「醫院端目前覺得壓力很大」，隨著收治的患者愈多，人手就愈不足，建議中央可以讓不用治療的輕症或是無症狀患者改入住集中檢疫所，或是分散後送至中南部等醫療院所，以降低各醫療院所負擔。
洪子仁也喊話，雖然現階段醫院端量能充足，但這週政府就應「超前部署」，開始規劃設立加強版檢疫所，尤其本次感染新型變異株Omicron的患者也多為輕症或是無症狀，無須治療就不用住院，可以收治在加強版集中檢疫所，減輕醫療量能負擔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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