監院陳情司法案占4成　陳菊觀摩國民法官模擬庭

國民法官明年上路，台北地院今（12）日舉辦國民法官模擬庭。監察院長陳菊親率司法及獄政委員會監委到場觀摩。陳菊表示，監院陳情案有4成是司法獄政議題，比例最高，足見大家對司法改革的期待很高，國民法官總是一個進步，讓不同聲音可以在法庭對話，未必完全是由3位法官做專業評估，因為大家生命經驗不一定相同，至少邁進一大步。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-12 18:02:28｜2022-01-12 18:20:40
模擬庭12、13日要連開兩天，從上午法院就先選任出4女2男擔任國民法官，並與余銘軒、賴鵬年、葉詩佳3位職業法官組成的合議庭，共同評議被告胡杰瑞傷害致死案。下午開庭前，司法院長許宗力、秘書長林輝煌、刑事廳長彭幸鳴、北院院長黃國忠親自到大門口迎接陳菊與監委。
經過約2小時觀摩，陳菊表示，在人民書狀陳情案件中，跟司法獄政有關的議題，佔39.1％，比例最高，經審查通過的案件，高達26.4％，可見司法獄政問題，外界非常關心。
監委王美玉說，監察院關心人民的訴訟權以及公平法院的實現，基於權力分立，監察院願與司法院共同為司法改革攜手努力，給人民一個公平、公開、公正的司法審判空間。監察院司法及獄政委員會的17位委員，將分梯次來觀摩國民法官。
談到國民法官，王說，這是一個進步，讓人民可以接近司法，司法可以貼近人民，聽到社會來自於各階層、不同行業，跟專業職業法官，經過多元思考、關照後，做一個最恰當、最貼近人民跟社會脈動有連結、能呼應的司法判決；不管是檢方、辯方都必須用淺顯易懂的語言告知國民法官案件的爭點、問題在哪裡，也與量刑有關。
本次模擬案情發生在2020年11月6日上午9時許，公訴檢察官為李明哲、高光萱、楊舒雯指控，胡在新店圖書館前與羅志綱坐在長椅上飲酒時，因徒手毆打羅，羅被打倒在地後遭胡踹踢胸腹部數次，羅深夜死亡，胡涉犯《刑法》傷害致死罪。
辯護律師為周漢威、王晨則2人為胡辯護，法院還要一一傳喚法醫蕭開平、醫師曾世強等證人來作證，模擬庭全程來真的，僅案情模擬。