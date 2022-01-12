台中百貨新春福袋大車拼 各家限量20日起預購開搶

台中百貨業開春盛事「搶福袋」紛登場！新光三越台中店福袋20日於APP線上預購，限量500袋，首獎是價值48萬元的鉑金鑽石戒指。台中大遠百福袋限量1千份，20日至31日預購，頭獎是16.8萬商品券。廣三SOGO與大霹靂聯手推出的福袋，有雙重好禮，限量300袋，消費者開春試手氣手腳要快。





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新光三越虎年推出的新春福袋，以「許願未來奇蹟福袋」為主題，網羅八大未來夢想清單。台中店福袋於20日上午10時於新光三越APP線上預購開搶！只要開啟APP扣skm points50點，即可以skm pay支付1000元搶先預購價值超過4000元的福袋，限量500袋！





新光三越台中店表示，今年新春福袋祭出總獎值近300萬元的驚喜大獎，除了每袋價值超過4,000元，購買福袋即有機會抽中festaria GIA一克拉鉑金鑽戒、Bgreen BR2運動養生椅、Gogoro eeyo1極輕量智慧電動單車、Gogoro VIVA MIX BELT合聲白等大獎，及超過60組夢想清單大獎，包括新開幕的渡假飯店-承億文旅潭日月樂水行政家庭房、山思雲想雙人同行體驗、米其林餐盤料理THE WANG單人套餐等。





▲台中新光三越福袋獎項多，有超過60組夢想清單大獎，包括新開幕的渡假飯店-承億文旅潭日月樂水行政家庭房、山思雲想雙人同行體驗等。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.12)

布袋戲是台灣本土重要傳統文化，一直以來擁有廣大忠實粉絲，廣三SOGO百貨是中部大霹靂唯一直營店，今年強強聯手推出獨家虎年福袋，主題為「虎虎生風 福來運轉」，福袋裡除了滿滿的超值好物外，還可加碼抽出豪華大獎，雙重好禮要讓大家虎年行大運。

預購方式是22日起持SmartCard廣三SOGO百貨APP行動條碼至12F贈品處，憑60點數+1680元購買福袋兌換憑證乙份，限量300份。2月1日大年初一，持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場，下午1時30分起整隊，2時開始領取福袋及抽出專屬幸運大獎。

福袋第一重「霹靂袋好運」包含多項紓壓電器，有機會拿到FUJI愛膝足護腿機、來思比掃地機器人、象印多功能萬用鍋、丹普-感溫美腿墊等超值大獎。另

福袋第二重「霹靂抽大獎」，是熱門夯品加碼抽，有機會抽中eMOVING EZ1電動車、WiFi滾筒洗衣機、TOKUYO鋁合金寬平板智跑機，歡迎大家一起來買福氣、抽好運。

▲台中大遠百福袋20日起預購，除了袋中2200元商品券，還可參加抽獎，頭獎是16.8萬商品券。（圖／台中大遠百提供）

台中大遠百「金虎送財、袋袋平安」，將於20日起至31日預購，憑全館當日單筆消費滿888元發票，加2千元現金與HAPPY GO卡即可購買。每卡每人限購乙份，福袋內容有2200元商品券以及福袋驚喜抽獎券乙張，限量1千份，售完為止。