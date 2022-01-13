周興哲：會做飯給喜歡的人 「女生喜歡吃東西很加分」
校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，公佈前導海報，可以見到周興哲微笑用腳踏車載著李沐，兩人在春光中開心前行，也同時公佈周興哲將與李沐、何思靜及大鶴出席點名簽到會，與粉絲近距離的接觸。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-13 00:00:00
亞洲創作新天王周興哲在首次主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》中扮演暖男學長，會做早餐給心儀的女生，他透露自己會做飯給喜歡的女生，「但我不會做早餐，可能會做晚餐，煎牛排啊！喝一點紅酒，會是一個套餐，很浪漫的感覺。」在電影中，李沐總一臉幸福的吃下他準備的早餐，讓兩人的感情逐漸增溫，他表示如果女生喜歡吃東西是很加分的，「就像給她吃什麼都覺得很好吃，會很有成就感，我覺得愛吃的女生，還有敢在男生面前吃的女生都很加分。」
以歌壇天王的地位首次演出電影，周興哲表示19歲左右因為合作《16個夏天》認識導演杜政哲，他笑說：「導演很驚訝我當時不到20歲，不知道為什麼大家都覺得我年紀比較大一點，我覺得他是個非常溫柔的導演。」他回憶在拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》每一場戲導演都會到身邊很細心的講戲，「他很照顧劇組的每一個人，很棒的導演。」他表示因為電影去屏東拍戲，是他覺得在2020年最開心的一個體驗，「去屏東去過一種完全不同生活，拍戲的地方就只有學校和一大片田地，沒有高樓大廈，還可以聞到自然的味道，整個過程都很放鬆，也讓我很快進入高中的狀態。」
今天公佈前導海報，可以看到周興哲以腳踏車載著李沐，在春光中，兩人開心騎著腳踏車前行，充滿青春愛情的浪漫之感，兩人拍攝當時，騎車穿越了台中的大街小巷，也享受了難得的愜意時光。11日晚上九點快閃公佈限量預售票及演員見面會活動，以周興哲、李沐等人的超高人氣，讓千組限量預售票9分鐘之內秒殺，購買到預售票的影迷，可以參加1月15日在欣欣秀泰影城舉辦的點名簽到會，現場周興哲、李沐、何思靜及林鶴軒將會到場，與粉絲開心見面。《我吃了那男孩一整年的早餐》將於2022年1月28日上映。（編輯：楊穎軒）