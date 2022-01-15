生理期止痛藥怎麼吃？五大冷知識解答　有這些症狀快就醫

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一般來說，正常的經血應該呈現暗紅色，流速太慢或是經血量太少，因此使得顏色變得比暗紅還黑的經血，可能就要多多留意了。另外，沒有生產過的子宮頸比較狹窄，會有比較多的經血，累積在子宮頸之後才一起流出，所以經血會呈現血塊狀態，少量的血塊屬於正常現象。
生理期間比平常更容易拉肚子？
前列腺素分泌會引起子宮收縮，也可能影響自主神經系統而使得腸胃道的蠕動增加，因此造成便意增加，所以會覺得生理期比起平日特別容易拉肚子。不過醫師警告，如果拉肚子的症狀越來越嚴重，疼痛感也越來越明顯，也有可能是子宮內膜異位症長在腹壁，造成局部發炎，引發嚴重肚子痛而拉肚子。
生理期間容易暈眩發冷該怎麼處理？
可能是經血量過大造成貧血，建議可以先抽血確定是不是本身有貧血或是缺鐵問題，另外醫師提到，也有可能是前列腺素的分泌影響血管擴張，而造成暈眩想吐的狀況。
生理期的疼痛會痛到腰或大腿？
醫師解釋，子宮跟陰部神經在體內的位置，其中有相通的神經元，因此生理期會有腰跟大腿內側的痠痛感，所以常常會有腰和大腿跟著痠的情形。不過如果嚴重的腰痠跟經痛，都跟子宮內膜異位症有關，有可能子宮內膜異位症且已經侵襲到骨盆腔，所以如果有異常疼痛、痠痛，一定要盡快找醫師確認。
生理痛要吃哪種類型的止痛藥呢？
醫師表示，非類固醇的普拿疼主要作用是降低痛覺神經，非類固醇的止痛藥則是能處理發炎的問題，不過還是要注意這些藥有可能會導致過敏。也因此，醫師建議如果是每次生理期都會痛，在生理痛快要發作前，可以考慮使用非類固醇類的止痛藥，如果等開始痛了才用，效果就會比較差一點。另外，生理痛雖然是常見問題，醫師強調，還是要留意可能是其他疾病前兆，如果生理痛的症狀很嚴重，或越來越常出現，還是要早點就醫釐清問題。