為增加產量！農夫給牛牛「戴VR放鬆」 結果出爐超驚人
過去有名俄羅斯奶農，曾嘗試讓奶牛佩戴VR眼鏡，目的是透過虛擬實境模擬出絢爛的陽光、綠地，讓牛牛因為眼鏡中的景象放鬆，進而產出更優質、濃純的牛奶。近期有名土耳其奶農也嘗試相同了作法，實驗結果竟真的多產出5升牛奶，相當驚奇。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 18:13:27
據外媒報導，住在土耳其中部的農夫Izzet Kocak，近期嘗試將VR眼鏡戴在農場中的一些奶牛身上，以電腦強大的虛擬實境效果，讓戴著眼鏡的牛牛以為自己正身處陽光明媚的戶外，而非光線昏暗的擠奶室。Kocak告訴外媒記者「土耳其正面臨飼料價格的飆升，故必須尋找替代品來生產更多牛奶，尤其冬天奶牛必須長時間待在室內，所以想到用VR來製造牠們身處戶外的錯覺，希望牠們因此感到快樂，進而生產更多牛奶」。
Kochuck這次為2頭奶牛戴上VR頭盔，除了為牠們展示陽光綠地，為增加放鬆效果，在戴上VR前還會先讓牠們聆聽舒適的古典音樂。實驗進行了10天，他觀察到配戴VR眼鏡的奶牛，所產的牛奶品質及產量都顯著增加，一般沒有配戴VR的狀況下，每天產出約22升牛奶，戴上VR後則每天產出約27升，大大增加了5升的產量。
此次實驗的成功讓Kochuck非常興奮，並打算另外訂購10台VR設備給其他奶牛。可有人提出了道德層面的考量，藉由科技把奶牛關在虛擬世界中，進而為人類生產更多牛奶，是否有道德瑕疵之疑。（編輯：李惠婷）