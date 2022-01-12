大馬導演拍日本電影！稱讚台灣這拍攝條件超優

《四方報》報導，馬來西亞籍導演楊毅恆拍攝日本電影《月影》，具多元文化背景的楊毅恆出生於新加坡，在馬來西亞長大，大學時至澳洲留學，之後赴日本研究所攻讀電影，2017年以電影《阿奇洛》獲東京國際影展最佳導演肯定。當他提到台灣的電影環境，他非常讚許台灣的多元類型電影的發展。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-12 18:14:10
據悉，研究所時期就在日本拍片的他，熟悉日本、馬來西亞的拍片環境，他透露馬來西亞電影院主要以播放商業大片為主，不像台灣或日本，能有多元類型的作品播映，也嘆馬來西亞近年比起專業演員，有許多電影作品更傾向使用網紅來拉抬人氣。
近年網路社群興起，楊毅恆無奈表示：「大家會覺得拍YouTube比拍電影更賺錢，其實拍電影的人也是得為了生活去拍YouTube影片。演員也是如此，馬來西亞有許多華人演員，因為環境不太好，每年可能只有幾部中文電影，所以也要去拍YouTube影片找出路賺錢。」
長期下來，是否「有流量」也成為許多馬來西亞作品的選角關鍵。「就算你演電影拿獎，粉絲如果只有幾千人，那他們會寧願去找有影響力的網紅。我覺得這對戲劇工作者是一種傷害，因為無論你怎麼努力辛苦去精進自己的表演，粉絲不夠多，就沒有機會。這幾年都有這樣的現象，所以演員需要去拍YouTube拉高自己的人氣，才能持續原本的工作。」