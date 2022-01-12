越南勞工逃「疫」！2021年返鄉人口破220萬　城市鬧缺工

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越南統計總局指出，疫情期間，多地封城並要求維持社交距離，嚴重影響流動率較高的非正式就業工人，因此這些人選擇離開大城市。
越南統計總局人口和勞工統計司司長范淮南（Pham Hoai Nam）坦言，許多企業已經嚴重缺工，尤其是製鞋與紡織；回鄉的勞工在疫情底下謀職也同樣不容易，這都讓政府不得不祭出政策，要帶動就業市場復甦。
越南台灣商會聯合總會名譽總會長、中華民國僑務委員謝明輝表示，因為時序靠近過年，且部分勞工擔心疫情復發不敢回到工做崗位，所以現在很多工廠都因人力不足而工作量大增；有些勞工甚至不回來了，直接在家鄉找工作。
他進一步說，就員工返崗率來看，南越大概7成，北越應該已全部到位；對於兩地員工返崗率的差異，他解釋，很多越南企業的員工，尤其是工廠員工來自北越，在外時間可能長達20年，所以北返後就不再南下；此外，現在北越也蓋了很多工廠，加上有中國供應鏈支援，在復工、來料方面比南越有餘裕，海陸空運選擇多且順暢，種種條件創造許多就業機會，這些都讓返鄉勞工在家鄉工作的意願大大提高。
范淮南則表示，位處南越的湄公河三角洲地區挑戰尤其多，作為越南的「糧倉」及越南70％水產產地，此地缺工情況影響的不只是當地的社會經濟發展，也衝擊全越南的糧食安全。
不過，還好越南對於疫情控制得宜，疫苗覆蓋率不斷提升，隨著部分地區鬆綁，經濟已有緩步復甦跡象。越南統計總局表示，2021年第4季月均收入已有改善，失業率也較前月降低。
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