賴薇如狠揭王思佳「綠茶婊過往」？閨密熊熊親自回應了
藝人王思佳日前合體網紅77老大暢聊「綠茶婊女星」，網友瘋猜她在暗指賴薇如，怎料賴薇如沒多久又在熊熊（卓毓彤）的YouTube頻道上討論「茶婊」，內容被解讀是在隔空回應王思佳，讓王思佳忍不住出面澄清：「確定是在說我嗎？」再次掀起戰火，而身為邀約人的熊熊也相當尷尬，向《NOWnews今日新聞》回應：「這東西就讓她們自己去處理。」似乎不想無辜被牽扯進2人風波。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-12 18:55:29
賴薇如表示該位「綠茶婊女星」曾經腳踏兩條船，結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設、自喻情場高手，還意有所指地說：「現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要再去提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾。」對此，王思佳透過經紀人表示不會做回應，也在新聞下方提出質疑：「確定是在說我嗎？不要弄錯人。」
至於賴薇如所指對象是否為王思佳，仍讓外界相當好奇，而正當大家瘋猜之際，身為賴薇如閨密的熊熊也跳出來說話，坦言當初會找對方上節目，是因為先前在《媽媽好神之俗女家務事》時，被工作人員調侃是「婊子吸引機」，加上也想開個姐妹聚會，才會決定以此內容當作主題。
另外，熊熊也澄清與王思佳沒有交惡，自己在影片中所指的對象也不是她，至於讓賴薇如恨得牙癢癢的綠茶婊真實身分，她則回：「其實她沒有指名道姓，這東西就讓她們自己去處理，我也不方便多講。」