王力宏進吾疆搬錯救兵　李靚蕾允許放行閨密侯佩岑

李靚蕾昨（11）日揭露王力宏帶3男硬闖吾疆豪宅未果，把2女1兒嚇哭，李靚蕾恐懼指出王力宏身邊工作人員「有前科、熟識黑道」，連夜發出不自殺聲明自保，到底誰是陪伴王力宏進吾疆的最佳人選？據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾拒絕了陳建州（黑人），但如果是閨密侯佩岑？她態度鬆動：「沒有說不行。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-12 18:55:43｜2022-01-12 19:30:12
李靚蕾公布監視器畫面，王力宏帶2位男性回家，後面還躲了一位素未謀面的男子，「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來。」據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾希望王力宏如果安排第三方陪同，應該要選雙方跟孩子都感到自在的人，她覺得侯佩岑不是不行，「我只是希望是他也自在的人選而已」，具體希望是誰？李靚蕾不正面回應。
李靚蕾和侯佩岑同屬貴婦幫「十全十美媽媽團」，２人交情深厚，好姊妹彼此過生日都不會缺席慶生，而日前爆出王力宏婚變，侯佩岑發文：「願我們都能安之若素，靜好如初。」被視為送暖好姊妹李靚蕾。不過對於李靚蕾默認許可王力宏找侯佩岑作陪來探視小孩，他們是否願意，《NOWnews今日新聞》求證侯佩岑、王力宏經紀人，雙方都不回應。