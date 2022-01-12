COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不讓黑人、范范陪王力宏回家　李靚蕾親揭內幕

▲李靚蕾（左圖）澄清，王力宏並沒有說過要找黑人、范范夫妻一起回家一事。（圖／翻攝李靚蕾IG、范瑋琪IG）
▲李靚蕾（左圖）澄清，王力宏並沒有說過要找黑人、范范夫妻一起回家一事。（圖／翻攝李靚蕾IG、范瑋琪IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-12 19:05:31｜2022-01-12 19:15:15

李靚蕾、王力宏風波越演越烈，李靚蕾昨（11）晚於社群媒體上發文，透露人生安全受到威脅，王力宏帶3名男子想硬闖家中，嚇壞她與孩子們。王力宏方面強調，是因為李靚蕾拒絕王力宏帶黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）夫妻一同來家裡的提議，所以才出此策。李靚蕾得知此事後，反駁該說法並表示王力宏從來沒想向她提及此事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾指控王力宏日前帶著3名陌生男子，試圖硬闖家中，讓她與孩子們受到嚴重驚嚇，擔心生命安全受到威脅，因此不得不致電轄區派出所所長，甚至在今（12）日稍早請管家去警察局備案。針對此事，王力宏所屬的宏聲音樂先是表示：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」甚至提到，王力宏曾向李靚蕾提議讓黑人、范范夫妻陪同見面，卻被李靚蕾打槍。

▲李靚蕾（左一）幫王力宏產下2女1子。（圖／王力宏IG）
▲李靚蕾（左一）指控王力宏帶3名陌生男子試圖闖入就中。（圖／王力宏IG）
據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾對於王力宏的說法，直言：「力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師），提出黑人、范范，或律師陪同看小孩的要求。」她透露先前有收到黑人打電話關心，對方提到王力宏將出關，所以私下詢問自己是否能陪同，沒有提到范范或律師，但因為與對方沒有太多交集，且黑人很高大，也沒見過小孩，所以拒絕了。李靚蕾認為如果要有第三方在，「應是雙方都能感到自在的人選。」對於此說法，《NOWnews 今日新聞》傳訊息詢問黑人，訊息未讀未回。

▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左圖）、王力宏（右）風波鬧的沸沸揚揚。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀