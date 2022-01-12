名家論壇》膝關節／戰鬥民族的二戰電影《致命最前線》

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故事改編核心則聚焦在一位砲兵新秀拉夫羅夫和他的好友米提亞謝米亞金情誼，同時兩人都喜歡護士瑪莎，拉夫羅夫贏走了瑪莎芳心，讓從小與瑪莎一起長大的青梅竹馬米提亞謝米亞金傷心不已。這段小小的愛情戲碼加入剛硬的戰爭過程，使觀眾在激烈火炮中，會因為這三人的情誼多了一點揪心元素。
俄羅斯當年與德國納粹之間的戰爭基本上有蠻多防守戰局可以拍，《致命最前線》不是《T-34：玩命坦克》拍出酷炫緊張的坦克陣地戰，故事更著墨在戰場上的無情策略，將官奉命行事，也知道派了3500多個年輕人去送死，無奈也只能這樣辦。戰鬥民族對於鐵一般的紀律有著無比崇高使命，即便送死也是為國捐軀。
故事不走反戰反思路線，而是拍出年輕人的熱血愛國情誼，也難怪這片能在俄羅斯票房高歌，成為另一種愛國主旋律。但在激情過後，紀念這些當年死守戰場且能以寡敵眾的俄羅斯先鋒戰將。
本來官方預期能堅守防線5天就很強，最後居然可以防守戰線長達12天，這場戰爭奪走近8成參與人員性命，2500人在此次行動中喪生。也由於在真實的歷史地點拍攝，還用真正的二戰軍事裝備拍攝，讓觀眾更能體驗歷史真實感。故事能照俄羅斯國防部的機密文件解密拍攝，還原史實。
故事戰爭場面非常真實，即便為了戲劇效果安排了幾段戲以一鏡到底的方式呈現，更添加戰爭的無情與無奈。高歌前往戰場過程，居然下一秒就遭到德軍無情狙擊。《致命最前線》在「無情」方面的設計是非常高明，沒有戲劇那種線性安排，循序漸進地對戰，本片都是突然一瞬間，戰場上的即刻交鋒就這麼來了。
故事結尾的高潮砲轟非常刺激，為了拖垮敵人，明知道自己性命不保，也要為了拖延敵軍進度而不惜為國捐軀。《致命最前線》拍出戰鬥民族的頑固與戰場神采，作為收看二戰中比較被少提及的影視作品主題，俄羅斯與德軍大戰其實有蠻多可看之處。作為歷史迷與軍事迷，都應該看一下俄羅斯的風格。
●作者：膝關節／影評人
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