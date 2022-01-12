COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

酒後不開車！台南歸仁警方取締酒駕　近半為外籍移工

▲台南市歸仁警分局近日在仁德區取締10起酒駕，其中包括菲律賓、越南籍移工各2人。（圖／警方提供）
▲台南市歸仁警分局近日在仁德區取締10起酒駕，其中包括菲律賓、越南籍移工各2人。（圖／警方提供）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-12 19:40:09

《四方報》報導，農曆春節將近，各地警局加強取締酒駕，台南市歸仁警分局近日在仁德區取締10起酒駕，其中包括菲律賓、越南籍移工各2人。警方表示，最近取締酒駕常遇外國人，呼籲民眾千萬勿酒駕，以保障用路人安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
歸仁警分局從元旦連假起就持續加強取締酒駕行為，表示民眾就是「講不聽、罰不怕」，其中也不乏泰國籍及菲律賓籍外國人，如1月9日當天就取締酒駕10件，其中近半為外籍人士。儘管外國人比例這麼高確實感到意外，但警方強調不管是哪國人，只要酒駕通通抓。

歸仁警分局表示，農曆春節將屆，許多公司陸續辦理尾牙春酒活動，以及歲末寒冬之際，三五好友亦常會聚集小酌，鑒於酒駕肇事不僅危害自己，也危害他人生命、身體之安全。道路交通管理處罰條例在108年修法後，酒後駕車雖已加重罰則，惟仍有部分民眾存有僥倖心態，認為能躲避警方取締，因此民眾酒駕案件仍層出不窮。

歸仁警分局長邱顯良表示，勿酒後駕車已是全民共識，特別呼籲民眾如有飲酒，千萬不要酒後駕車，可電請計程車代駕，或由沒有飲酒之同行友人駕駛，為保障用路人安全，歸仁分局將持續規劃專案勤務，針對轄區易酒駕路段加強路檢攔查，強力執法杜絕酒駕情事。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀