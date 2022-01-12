酒後不開車！台南歸仁警方取締酒駕　近半為外籍移工

《四方報》報導，農曆春節將近，各地警局加強取締酒駕，台南市歸仁警分局近日在仁德區取締10起酒駕，其中包括菲律賓、越南籍移工各2人。警方表示，最近取締酒駕常遇外國人，呼籲民眾千萬勿酒駕，以保障用路人安全。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-12 19:40:09
歸仁警分局從元旦連假起就持續加強取締酒駕行為，表示民眾就是「講不聽、罰不怕」，其中也不乏泰國籍及菲律賓籍外國人，如1月9日當天就取締酒駕10件，其中近半為外籍人士。儘管外國人比例這麼高確實感到意外，但警方強調不管是哪國人，只要酒駕通通抓。
歸仁警分局表示，農曆春節將屆，許多公司陸續辦理尾牙春酒活動，以及歲末寒冬之際，三五好友亦常會聚集小酌，鑒於酒駕肇事不僅危害自己，也危害他人生命、身體之安全。道路交通管理處罰條例在108年修法後，酒後駕車雖已加重罰則，惟仍有部分民眾存有僥倖心態，認為能躲避警方取締，因此民眾酒駕案件仍層出不窮。
歸仁警分局長邱顯良表示，勿酒後駕車已是全民共識，特別呼籲民眾如有飲酒，千萬不要酒後駕車，可電請計程車代駕，或由沒有飲酒之同行友人駕駛，為保障用路人安全，歸仁分局將持續規劃專案勤務，針對轄區易酒駕路段加強路檢攔查，強力執法杜絕酒駕情事。