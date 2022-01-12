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3行員確診！聯邦銀健行分行全員隔離　明人力支援復業

▲針對健行分行有3名行員確診，聯邦銀行今（12）日發出聲明，並說明應變措施。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對健行分行有3名行員確診，聯邦銀行今（12）日發出聲明，並說明應變措施。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-01-12 19:54:21｜2022-01-12 20:01:16

針對桃園健行分行有3名行員確診，聯邦銀行今（12）日發出聲明強調，該分行已暫停營業，並再次全面徹底進行清潔消毒作業，而且該分行全體員工已依防疫規定居家隔離及自主健康管理。另為不影響客戶權益，將指派其他分行人力支援該分行營運，健行分行自明日起恢復正常營業。

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聯邦銀行表示，在1月10日接獲桃園衛生局通報，健行分行1月4日有確診者足跡，當日該分行除針對營業廳、辦公場所全面消毒外，並請所有行員進行PCR採檢，篩檢結果有3名行員確診。

聯邦銀行在得知有員工確診後，也立即啟動應變措施，在今日暫停營業，並再次全面徹底進行清潔消毒作業，該分行全體員工也已依防疫規定居家隔離及自主健康管理。同時，為不影響客戶權益，該分行清消完成後，將指派其他分行人力支援該分行營運，健行分行自明日起恢復正常營業。

聯邦銀行強調，維護職場安全及健康，除嚴格要求行員戴口罩、保持社交距離，並落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制，近期並取消非必要的客戶拜訪，以提供不中斷的優質金融服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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