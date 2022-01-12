遭黃姵嘉連環珠飆罵 賴澔哲自我懷疑：是不是真的很沒用
第58屆金馬獎入圍最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員三項大獎並拿下最佳女配角獎的電影《該死的阿修羅》，是樓一安導演睽違五年再推出的全新力作，而今（12日）舉辦試映暨記者發佈會，也是金馬獎後電影首次公開放映，全場座無虛席。導演樓一安、演員黃姵嘉、王渝萱、賴澔哲也到場和大家打招呼，樓一安導演表示金馬獎後就很希望電影很快可以和大家見面，「因為電影三月才上映，一直擔心大家金馬獎過後就忘了我們，所以趕在過年前舉辦試映，看到滿場的觀眾有種好險大家還沒忘記的心晴。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-12 19:38:22
《該死的阿修羅》在金馬影展的四場放映兼全部完售，許多人都在討論看到片中黃姵嘉的演技令人印象深刻，形象也和過往不太相同，認為她是金馬遺珠，她也謙虛表示感謝影迷的肯定，自己還有很多要努力的地方，「當時樓導問我有沒有興趣演Vita這個角色，我其實有一點害怕，因為我覺得這個角色很難演，你要怎麼在一個看起來沒有太大戲劇張力的角色裡面，去演出她內心的糾結，她經歷了一連串事情還有她的轉變，都是非常具有挑戰性的。」黃姵嘉認為，這是一個最普通平凡的角色，但其實也很複雜，「看似很平凡的生活和嚮往，可是其實內心有很多微妙的糾結跟轉變，這是這個角色最難詮釋的地方。」
在片中飾演黃姵嘉未婚夫的賴澔哲，兩人是初次合作演出，但在念北藝大的時後就認識了，只是一直都沒機會合作到，本來還想說沒合作過要花時間磨合，她透露賴澔哲在演出小盛這個角色的時後帶入感非常強，「我看到這個人就覺得他就是劇本裡的小盛，他就是那個『我覺得你為什麼不好好過生活』的狀態，很想對他大喊我一直以來都那麼努力，你為什麼就是個扶不起的阿斗。」所以基本上兩人的合作完全不用磨合就非常的進入狀態，片中一場讓觀眾印象深刻，黃姵嘉連珠炮罵賴澔哲的戲，賴澔哲也表示對那場戲印象深刻，「從認識這麼久的人口中聽到這麼重，又不曾被罵過的話，其實很震撼！就像小盛一樣，我做了這麼多是不是真的沒看到我的努力？其實真的很委屈同時也醞釀了一股憤怒，害我當下入戲太深，覺得我是不是真的這麼沒用。」