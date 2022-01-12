八三夭自己當老闆　曝「欠債中」沒有發年終

擔任Hit Fm聯播網1月「hito最大ㄎㄚ」的八三夭，睽違6年發行第五張專輯《顛倒世界》，八三夭首次以自己公司名義，以老闆身分扛下所有專輯製作過程及企畫，大小事都由他們親自處理，還記錄下疫情間樂團的生活和歷經過程。而對於近來鬧得沸沸揚揚的王力宏、李靚蕾風波，他們也分享了想法。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-12 20:15:35
被問到王力宏風波，八三夭表示：「這時代是滿瘋狂的時代，還是希望大家不論是，我覺得感情是兩個人的事情，希望大家可以和平的溝通就好，對我們來說，好像不太關我們的事。」而他們也透露，與老婆之間完全「資訊透明」，彼此都會知道對方手機的密碼。
出道15年，對於「金曲獎」，八三夭表示，仍然沒有放棄任何機會，尤其這是八三夭成立公司後所催生的第一張專輯，也希望新專輯《顛倒世界》能有所表現。他們分享，自己開公司後才知道當老闆的辛苦，年節將近，還在「欠債」的八三夭共體時艱，互相體恤彼此辛勞，團員之間沒有發年終，不過他們對於身邊工作人員的付出謹記在心，一定會給個過年紅包致謝。提到新年新目標，八三夭透露，2022年的新目標其中之一就是籌辦大型演唱會，跟著新專輯發行一起「顛倒世界」，因為真的太久沒跟歌迷見面，期許疫情退散，讓八三夭能在生日趴的夏天，再次跟歌迷同歡。